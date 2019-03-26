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Более 21 тыс. жителей региона стали обладателями знаков отличия комплекса ГТО

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 24 марта, в различных регионах страны проводились мероприятия, посвященные празднованию пятилетия возрождения физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". В Самаре состоялся спортивный праздник "Единый день ГТО", на котором были подведены результаты работы по внедрению ГТО в Самарской области.

В рамках "Единого дня ГТО" в спортивном комплексе "МТЛ Арена" был проведен финальный этап соревнований среди дошкольных учреждений Самары. Команды, сформированные из детей 6-7 лет, участвовали в многоборье ГТО и эстафете "Полоса препятствий ГТО". По завершении соревнований прошла торжественная церемония награждения знаками отличия жителей Самарской области, успешно выполнивших нормативы комплекса в 2018 году.

"За пять лет в Самарской области была проведена большая работа по внедрению комплекса ГТО. Это нормативно-правовое регулирование, выстраивание взаимодействия между различными структурами, создание центров тестирования, подготовка специалистов и многое другое. Сейчас любой житель нашей области может без труда узнать всю  информацию о комплексе ГТО и присоединиться к движению. Но для успешного прохождения испытаний требуется подготовка, и это может стать мотивацией для регулярных занятий физкультурой и спортом", — отметил руководитель управления развития физической культуры и массового спорта министерства спорта Самарской области Дмитрий Чесалин.

Сегодня в Самарской области открыты 78 центров тестирования ГТО. В электронной системе комплекса зарегистрированы 120 тыс. жителей Самарской области. За пять лет нормативы ГТО выполнили около 60 тыс. самарцев, из них 21,8 тыс. человек успешно справились с испытаниями  и стали обладателями знаков отличия (из них 10,7 тыс. — золотых).

На официальном сайте министерства спорта Самарской было размещено поздравление губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с пятилетием комплекса ГТО: "За прошедшие пять лет возрожденный комплекс ГТО получил широкое распространение в Самарской области, особенно среди молодежи. Более 21 тыс. человек успешно с ними справились и стали обладателями знаков отличия комплекса ГТО, подтверждающих активную жизненную позицию человека, его приверженность к здоровому образу жизни и стремление к самосовершенствованию. Убежден, что с каждым годом все больше самарцев будут становиться участниками комплекса ГТО, и движение в нашем регионе продолжит развиваться".

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