Стендап-комик Артем Ионов: "Я правда не хочу в ТНТ"

Артем Ионов — стендап-комик и ведущий открытого микрофона в преддверии 1 апреля рассказал о том, как обстоят дела со стендап-комедией в Самаре, почему он все-таки не мечтает попасть на ТНТ и поделился романтичной историей знакомства с Поперечным.

— Как бы ты представил себя тем, кто вообще ничего не знает о стендап-комедии в нашем городе?

— Ну, это было бы что-то типа: "Привет! Я Тёма Ионов, я стендап-комик в Самаре. Ну да, стендап. В Самаре есть стендап, угу. Типа как на ТНТ, ага. Ну со сцены шутим, обсуждаем всякое. Короче это, приходи к нам поржать и увидишь!"

— Многие в интернете узнали о тебе именно от Данилы Поперечного. В марте 2018 года на своём выступлении в Самаре он сказал, что в зале есть Артём Ионов, который редактировал ему материал для тура "Нелицеприятный". Потом, кстати, выступая с этим материалом, он собрал Ледовый дворец в Санкт-Петербурге. Как ты считаешь, ты "проснулся знаменитым" именно после работы с Даней?

— То, что меня изредка узнают в баре "Турбаза Ветерок" и один раз узнали у писсуара в туалете бара "Вечно молодой", — это ещё не знаменитость. Но да, я ни в коем случае не буду отрицать, что появления на YouTube-канале Дани и прочие наши совместные с ним штуки принесли мне очень, ну очень много просмотров и немало подписчиков.

Работа и общение с Даней даются не так-то и легко, так как люди любят делать неверные выводы и додумывать всякое, так что я хотел бы ещё раз прояснить несколько вещей, если можно. Да, я редактировал материал для "Нелицеприятного", но исключительно в контексте вторичности материала и потенциального "плагиата". Я не написал ни одной шутки и не улучшал их — материал не мой.

А все мои появления у него на канале или в совместных трансляциях в Instagram и всякие прочие ништяки с его стороны были исключительно его инициативой.

Короче, мы с ним не по расчёту, а по любви, скажем так. Просто так вышло, что один из нас выступает в самарских барушниках за пиво и копейки, а второй собирает стадионы и катает туры по всей стране.

— Как вы познакомились?

— Ой, это очень романтичная история. Помню как сейчас! То был прекрасный летний вечерок: он шёл мне навстречу, свеча своей переливающейся на солнце рыжей бородой, и наши взгляды сразу встретились (что не так-то и легко, учитывая его неровное и несимметричное лицо). Ну, а там каааак понеслась…

Ладно, а теперь серьёзно. Общаться мы начали в начале 2016-го: я админю в группе AllStandUp в ВК, и когда мы в своё время сделали репост его нового на тот момент сольного концерта, в комментариях открылся настоящий портал в ад с истериками подписчиков, угрозами отписок и прочими словесными фекалиями в адрес Дани.

На фоне всего этого я решил посмотреть тот его концерт, не зная о Поперечном ничего, и мне понравилось. Так как у нас много общий друзей и схожий круг общения, я смог сразу связаться с ним, и мы стали общаться. В конце концов, он далеко не единственный из популярных и видных комиков, с кем я знаком по роду деятельности. Ну, а там каааак понеслась…

— Что привело тебя в стендап?

— Я сильно "заболел" западной стендап-комедией примерно с 2010 года, а уже с 2011-го начал переводить стендап в сеть сам. Я стал админить тематические сообщества в ВК и всё такое, но так как я заикаюсь, мне и в голову не приходило попробовать выступать самому. Я думал, что с дефектом речи это невозможно.

Где-то в 2015-м я увидел на YouTube выступления американского заикающегося стендап-комика, и мне чуть ли не сорвало башню. В итоге летом 2016-го я начал выступать сам.

— Это наверняка было очень сложно. Неужели ты всегда выходил и говорил своё фирменное: "Я Артём Ионов и я заикаюсь"?

— Я комплексовал и стеснялся из-за заикания в детстве, в школе и всё такое, но ко времени выхода на сцену со стендапом это уже по большей части прошло. Разумеется, я дико волновался перед первым выступлением и первое время. Заикание всегда является и будет являться препятствием и проблемой для меня, но стеснения и комплексов уже нет. Это просто ломает мне подачу и панчлайны в некоторых шутках, но не личную жизнь и карьеру.

— В 2015 году ты закончил филологический факультет по направлению зарубежной филологии. Планировал ли когда-нибудь работать по профессии, или же заранее знал, что будешь заниматься другим делом?

— "Работать по профессии", будучи выпускником филфака, — это либо преподавать, либо переводить. С моим заиканием невозможно быть преподом/учителем или устным переводчиком. Так что нет, я никогда не думал, что буду работать по специальности. Хотя я работал письменным переводчиком (я и сейчас перевожу, но неофициально и в качестве хобби), так что определённый стаж в этой сфере есть.\

— Расскажи, как проходят открытые микрофоны в Самаре: кто приходит, кто шутит.

— Именно открытый микрофон в Самаре на данный момент один — который веду я. В среднем на открытый микрофон приходят выступать и слушать молодёжь, но не только: нередко в зале, а иногда и на сцене, есть люди среднего возраста и постарше. Так что аудитория его по большей части молода, но достаточно разнообразна и не ограничена какими-то критериями. На другие стендап-мероприятия и вовсе приходит крайне разношёрстная публика.

— Заработать на стендапе в провинции — реально?

— В Самаре вполне реально зарабатывать стендапом, но полностью обеспечивать себя этим — нет. То есть, я зарабатываю стендапом "в провинции" (не люблю использовать слово "провинция", говоря о городе-миллионнике, просто потому, что это, видите ли, не Москва), но на жизнь и все траты этого пока не хватает.

— Как ты пишешь материал и придумываешь шутки?

— Что-то придумывается перед сном, что-то — пока мою посуду, а что-то — прямо на сцене во время выступления. Пишется у меня это всё в голове — пока не практикую именно написание материала, сидя за компьютером.

— Обидно, когда шутка уходит в тишину и не заходит зрителям?

— Конечно.

— У тебя есть какие-то табуированные темы?

— Ну, и да, и нет. То есть, я не закрываю для себя ни одну тему: я шучу и про Путина, и про сексизм, и про супермаркеты, и про смерть. В то же время моя комедия отражает мои взгляды. То есть, я не шучу гомофобные или лютые сексистские шутки, не высмеиваю жертв изнасилований и всё такое прочее, потому что я не гомофоб и т. д. Так что "самоцензура" есть исключительно на уровне моих взглядов и мнений.

— На днях ты ездил выступать в Бузулук, а на одном из своих открытых микрофонов рассказывал про поездку в Усть-Кинельский. Какой самый интересный опыт выступления со стендапом у тебя был?

— Ой, да чего только не было. Я выступал в каком-то кабаке в Тольятти рядом с шестом для стриптиза, выступал в кальянных в плотном дыму, выступал без микрофона, когда ломался звук, выступал на разогреве у топовых ТНТшных комиков и выступал на улице — есть что вспомнить.

— Самая неожиданная реакция, которая прилетала тебе из зала?

— Как-то раз меня перебили во время выступления. Я думал, это очередной агрессивный хеклер, а, оказывается, женщина кричала "Ты классный! Ты смешной!" Я не сразу понял, как сказать ей, чтобы она замолчала, но при этом поблагодарить за комплимент.

А вообще, так как я заикаюсь, реакций бывает куча: люди смеются над запинками, договаривают за меня слова, когда я сильно запинаюсь, начинают диалог с места во время выступления, угощают пивом после, передразнивают… Весело!

— А ещё увидеть тебя не в костюме практически невозможно. Откуда такая любовь к такому стилю?

— Мне просто нравятся рубашки, галстуки и костюмы. Нет, это не связано с Барни Стинсоном из сериала "Как я встретил вашу маму". Нет, это не для противоположного пола. Я устал объяснять людям, что мне просто нравится, и всё тут.

— До недавнего времени площадкой для открытого микрофона, ведущим которого ты и являешься, был небольшой бар "Напитки" на Стара-Загоре, а теперь — "CheerDuck" на 3-й Просеке. Это как-то связано с тем, что "спрос" на комиков в Самаре вырос и теперь приходит в разы больше зрителей?

— Зрителей у нас действительно становится всё больше, но нет, не связано. "Cheek Duck" и "Напитки" по вместимости примерно одинаковые, так что я перенёс мероприятие не столько ради бОльшего количества зрителей, сколько ради клёвого меню и ассортимента напитков в "Чердаке", ради имеющихся в баре телевизоров, которые можно задействовать, и т. д.

В некоторые дни даже "Чердака" не хватает, чтобы вместить всех желающих посетить наш открытый микрофон, но лучше пока так, чем идти в какие-то большие и очень крутые заведения.

— Что самое сложное в организации открытых микрофонов и подобных мероприятий?

— Не спиться. Ну, лично для меня.

— На канале Поперечного вышло видео с Геннадием Хазановым, в котором Поперечный упомянул самарский стендап. Грубо говоря, он сказал, что локальный, местный стендап — возможно, не всегда смешной, но почти всегда — жизненный, о наболевшем, не как в Москве и Питере. Это так?

— Не-не-не, он не это имел в виду. Он говорил про открытые микрофоны как таковые. Мол, там может выступить кто угодно, и это не всегда смешно, но это искренне и без цензуры.

Я не считаю, что "столичная" и "провинциальная" комедия особо различаются — в Москве и Питере тоже хватает несмешной фигни. Даня говорил не о разнице между городами, а просто рассказал Хазанову о современных оупенмайках.

Там же выступают дебютанты и новички, а бывалые комики проверяют новый материал, так что это не всегда смешно, но всегда занятно — вот о чём шла речь. А Самару упомянул потому, что имел в виду меня, как я понял.

— В интервью для "Большой деревни" ты сказал, что не уезжаешь из Самары по ряду личных обстоятельств, а в своих соцсетях много раз писал о том, что принципиально не хочешь попасть на ТНТ. Но если бы представилась такая возможность — уехал бы в столицу, хотя бы без цели засветиться в телеке?

— На данный момент я правда не хочу в ТНТ, но не из-за личных обстоятельств (я ухаживаю за тяжело больной мамой, из-за чего мне сложно ездить в другие города) и не из-за дружбы с Поперечным, а просто потому что я не хочу подвергаться цензуре и редактуре — я хочу делать комедию сам по себе и работать на себя, используя возможности интернета, а не быть 243-м выступающим в очередной передаче на ТНТ.

И думаю, что даже имея возможность перебраться в столицу, я бы максимально долго сидел в Самаре и делал стендап-комедию тут. Как по мне, переезжать надо только тогда, когда ты окончательно "упёрся в потолок" в своём городе. Мне в Самаре ещё очень много что можно сделать в плане стендапа, так что мне и тут хорошо.

Плюс в столицы и на ТНТ хотят чуть ли не все стендап-комики, которых я знаю, так что во мне ещё играет дух бунтаря. "На фиг это — буду не как все!"