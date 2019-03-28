Начался прием заявок на легкоатлетический забег в честь Дня космонавтики

В воскресенье, 7 апреля, в Самаре состоится городской легкоатлетический забег, посвященный Дню космонавтики и 100-летию со дня рождения почетного конструктора РКЦ "Прогресс" Дмитрия Козлова.

Забег пройдет под девизом "Будь первым". Беговая дистанция будет проходить по улицам: Волжский проспект, Максима Горького, Лесная, Северо-Восточная магистраль. Напомним, в связи с этим на данных улицах будет ограничено движение , а общественный транспорт изменит маршрут.

Забег откроет беговой сезон в Самаре. Участники будут соревноваться на дистанциях: 600 м (детский забег); 3 км; 5×3 км (корпоративный забег); 10 км; 21,1 км.

Открытие забега запланировано в 9:00 на Волжском проспекте, около бассейна ЦСКА.

Ппервыми в 9:45 стартуют дети. Участниками детского забега станет около 300 ребят в возрасте от года до 10 лет (от года до четырех лет участие с родителями).

Всего ожидается более 1 тыс. участников.

Электронная регистрация участников на дистанции 600 м, 3 км, 10 км, 21, 1 км будет открыта до 20:00 4 апреля здесь.

Заявки на корпоративные команды принимаются на электронную почту info@samaramarathon.ru не позднее 23:59 1 апреля.

Выдача стартовых пакетов участникам, прошедшим регистрацию будет производиться по адресу: Московское шоссе, 17 (ТЦ "Сила спорта", 3-й этаж):

5 апреля с 12:00 до 21:00;

6 апреля с 10:00 до 20:00.

Спортсмены, занявшие 1,2,3 места в абсолютном зачете среди мужчин и женщин на дистанциях 3 км, 10 км и 21,1 км будут награждены дипломами и медалями соответствующих степеней. Всем участникам, завершившим дистанцию 600 м, 3 км, 10 км и 21,1 км будет вручена памятная медаль финишера.