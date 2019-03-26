В центре Самары 7 апреля ограничат движение и запретят парковку

В Самаре 7 апреля с 00:00 до 16:00 на нескольких улицах будет ограничено движение, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Ограничение, связанное с проведением городского легкоатлетического забега, посвященного Дню космонавтики, будет действовать на следующих участках:

по ул. Максима Горького от ул. Венцека до ул. Вилоновской;

по Волжскому проспекту от ул. Вилоновская до ул. Лесной;

по ул. Лесная от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали;

по Северо-Восточной магистрали от ул. Лесная до ул. Ново-Садовая.

Также с 18:00 6 апреля до 16:00 7 апреля на вышеуказанных участках улиц будут запрещены остановка, стоянка транспортных средств (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара).

Кроме того, с 00:00 до 16:00 7 апреля движение общественного транспорта (автобусов маршрутов №№ 61, 247, 261, 11) будет организовано по скорректированной схеме.