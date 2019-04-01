По факту публикаций об участии полицейской из Самары в "Дом-2" ведется проверка

В Интернете появились публикации об участии в телешоу "Дом-2" сотрудницы полиции из Самарской области Анастасии Липатовой, которая работает оператором на линии "02".

В публикациях, в частности, сообщается, что Анастасия взяла на работе ученический отпуск, а потом появилась на телешоу, но под другой фамилией - Анастасия Милославская.

Сотрудники ГУ МВД России по Самарской области не обошли факт появления этих публикаций стороной.

Начальник отдела информации и общественных связей областного полицейского главка Сергей Гольдштейн, не комментируя содержание публикаций, сообщил корреспонденту Волга Ньюс, что по факту их появления ведется проверка.