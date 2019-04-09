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Общество

Смена в санатории "Волжанка", где отравился восьмилетний мальчик, закрыта

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Смена в санатории "Волжанка", где 4 апреля отравился восьмилетний мальчик, закрыта, сообщили в мэрии Самары.

"Точный диагноз мальчика не установлен. Смена в санатории "Волжанка" закрыта. Дети, отдыхавшие в санатории, отпущены по домам. Роспотребнадзор проводит проверку", — уточнили в администрации.

По информации министерства здравоохранения Самарской области, пациент находится под наблюдением региональных специалистов. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме. Врачи больницы постоянно держат связь с федеральными центрами. Сегодня в 12 часов дня будет организована телемедицинская консультация с врачом-неврологом, нейрохирургом, анестезиологом-реаниматологом ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова" Министерства здравоохранения РФ.

"Кроме того сообщаем, что дети, находившиеся в лагере, осмотрены, заболевших не выявлено", — отметили в ведомстве.

Напомним, информация о случившемся появилась в Интернете 8 апреля. Восьмилетнего мальчика доставили из санатория "Волжанка" в больницу с пищевым отравлением. Сейчас ребенок находится в крайне тяжелом состоянии. По данному факту СУ СК РФ по Самарской области начало доследственную проверку.

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