К вечеру в регионе усилится ветер

В период c 19 часов вторника, 16 апреля, до 19 часов среды, 17 апреля, на территории Самарской области ожидается ухудшение погодных условий, сообщает региональное ГУ МЧС со ссылкой на данные "Приволжского УГМС".

Синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха по области ночью -1; -6 градусов, днем +4; +6 градусов; в Самаре ночью -1; -3, днем +4; +6 градусов. ГУ МЧС предупреждает, что неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий и просят граждан быть внимательными и осторожными.