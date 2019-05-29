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Транспорт и связь Экономика и бизнес

МегаФон представил новый сервис "ВидеоАналитика" для безопасности, торговли и управления

САМАРА. 28 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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МегаФон представил новый сервис "ВидеоАналитика", решающий задачи по обнаружению, распознаванию и отслеживанию различных ситуаций и объектов, а также прогнозированию дальнейшего развития событий в автоматическом режиме. Отказаться от широкого использования людских ресурсов разработчикам удалось благодаря новым решениям в сфере "интернета вещей".

Сервис "ВидеоАналитика" объединяет в одном интерфейсе объектную видеоаналитику и распознавание объектов, обеспечивает быстрый поиск по массиву видеоданных и удобную форму отчетности. Пользователь может выбирать различные варианты места и сроков хранения своих данных, модулей видеоаналитики и дополнительных услуг.

При использовании в сфере безопасности "ВидеоАналитика" способна фиксировать нарушение границ охраняемого периметра, регистрировать опасные и угрожающие ситуации, идентифицировать объекты, в том числе с применением технологии автоматического распознавания лиц и номеров автомобилей. Решение для бизнеса предлагает прогнозирование продаж, контроль за численностью очередей, анализ работы сотрудника кассы, оценку эффективности рекламы.

Аналогичные решения уже применяются на некоторых зарубежных объектах — это, например, востребованная в аэропортах и на вокзалах технология обнаружения оставленных вещей, или умные билборды, демонстрирующие рекламу с использованием технологий распознавания и Big Data.

МегаФон обладает уникальным набором компетенций, активов и партнеров, а также большим опытом реализации крупных высокотехнологичных проектов и собственной экспертизой в развитии сетей связи, внедрении IoT и M2M-решений. На сегодняшний день доля компании на рынке устройств "интернета вещей" в России составляет 38%, что подтверждает востребованность и актуальность предлагаемых компанией продуктов. Благодаря широкому спектру собственных IoT-разработок, богатому опыту развертывания экосистем "интернета вещей" на предприятиях разного размера и сферы деятельности МегаФону удалось занять лидирующие позиции в российском секторе "интернета вещей", самостоятельно формирующим тренды развития IoT-индустрии.

В качестве партнера государства в подготовке и реализации российской программы "Цифровая экономика" МегаФон активно разрабатывает новые продукты для цифровизации регионов, в том числе решения по управлению городской инфраструктурой (умное освещение, ЖКХ, здания), безопасностью города (системы видеонаблюдения) и транспортом (умные парковки и управление дорожным движением). Они успешно применяются в таких городах, как Иннополис, Сочи, Самара, Челябинск, Брянск. Новый сервис "ВидеоАналитика" также может быть эффективно использован в рамках программы "Цифровая экономика".

Павел Иванченко, руководитель по IoT и цифровым решениям компании "МегаФон":

"МегаФон активно использует и внедряет в свои продукты такие технологии, как "интернет вещей" на основе сетей пятого поколения (5G), распознавание уникальных объектов, облачное хранение и обработку данных, сервисы Big Data и многое другое. "ВидеоАналитика" стала хорошим поводом продемонстрировать преимущества современных высокотехнологичных решений в самых разных сферах человеческой деятельности — от розничных продаж до обеспечения безопасности промышленных объектов."

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