Самарская область готовится к молодежному форуму ПФО "iВолга"

В пятницу, 31 мая, в Самаре прошло совещание по подготовке к самому масштабному молодежному форуму Приволжского федерального округа — "iВолга". Его обновленная концепция была анонсирована в Москве на заседании Совета Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в ПФО под председательством полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Распоряжением губернатора Самарской области Дмитрия Азарова создана специальная рабочая группа по организации и проведению молодежного форума "iВолга" в 2019 году на территории региона. В ее состав вошли руководители и представители профильных министерств и ведомств.

На совещании руководитель рабочей группы, зампредседателя правительства региона Александр Фетисов и ГФИ по Самарской области Владимир Купцов обсудили с оргкомитетом ключевые вопросы подготовки "iВолги". Среди приоритетных вопросов — обеспечение безопасности и создание необходимых бытовых условий для участников и гостей Форума на фестивальной поляне.

Основная задача Форума — создание профессиональных сообществ и стимулирование проектной деятельности молодежи. В настоящее время ведется интенсивная работа по формированию плана мероприятий форума, который пройдет по традиции на Мастрюковских озерах с 23 по 31 июля.

На Форуме участники представят свои социальные и бизнес-идеи. Наиболее успешные ребята получат гранты на развитие до 300 тыс. рублей. Общий грантовый фонд конкурса в этом году составляет 10 млн рублей.

До 9 июня 2019 года все желающие в возрасте от 18 до 30 лет могут подать заявку на сайте ivolgaforum.ru и подтвердить регистрацию через e-mail. Затем необходимо зарегистрироваться в АИС "Молодежь России", заполнить проект и рассказать о своей мотивации.

Смены "iВолга 2.0": "Наука и образование будущего", "Агрополис", "Ты — предприниматель", "PROспорт", "Инфоgram", "Победы страны — гордость поколений", "Труд Крут!", "Молодежная команда страны" (разделится на три подсмены: молодежное правительство, молодежный парламент и молодежная избирательная комиссия), "Культурный БУМ!", "iVolga International".

Образовательные и тренинговые занятия будут проходить по 4 пары в день. Традиционно на форуме организуют инклюзивный городок, выставки арт-объектов и научно-технического творчества, спортивные и культурно-досуговые мероприятия, будет работать экспертный коворкинг-центр.

"Интерес, который проявляет к форуму молодежь, говорит о том, что работа по организации форума в прошлые годы проводилась эффективно. И это обязывает нас постоянно улучшать условия пребывания участников, совершенствовать качественное содержание программы", — подчеркнул Александр Фетисов.

В 2019 году "iВолга" является лидером по количеству поданных заявок во всероссийской форумной компании. На данный момент на форум уже подано более 12,5 тыс. заявок.