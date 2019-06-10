МегаФон объединяет лидеров рынка для создания инновационных инфраструктурных продуктов

ПАО "МегаФон" будет сотрудничать с YADRO (входит в многопрофильную ИТ-структуру "ИКС Холдинг"), корпорацией Intel и DELL Technologies. Вместе с партнерами оператор намерен создавать инновационные инфраструктурные продукты для цифровой платформы МегаФона.

Генеральный директор ПАО "МегаФон" Геворк Вермишян, вице-президент и генеральный директор Dell EMC в России, Казахстане и Центральной Азии Борис Щербаков и глава "ИКС Холдинга", председатель Совета директоров YADRO Антон Черепенников подписали меморандум о намерениях, закрепляющий договоренности между партнерами

Меморандумы о намерениях компании подписали на Петербургском международном экономическом форуме 6 июня 2019 года.

Дальнейшая цель партнеров - создание крупнейшей цифровой экосистемы в России. Вместе с компанией YADRO, российским разработчиком и производителем инфраструктурных продуктов для корпоративного сектора, МегаФон планирует создавать инновационные продукты для b2b-сегментов всех отраслей на основе платформ международной технологической корпорации Dell Technologies и технологий Intel.

Генеральный директор ПАО "МегаФон" Геворк Вермишян, глава "ИКС Холдинг" и председатель совета директоров компании YADRO Антон Черепенников и вице-президент подразделения сбыта и маркетинга, главный менеджер подразделения Data Center Group корпорации Intel Роуз Скулер подписали меморандум о намерениях, закрепляющий договоренности между партнерами

"Инновационные решения от Dell Technologies позволят создавать новые гибридные мульти-облачные сервисы и предоставлять нашим клиентам комплексные цифровые услуги на новом уровне. А технологии Intel - разрабатывать решения для сферы 5G, интернета вещей, облачных вычислений и конечных устройств в интересах наших корпоративных клиентов и государственных заказчиков на платформе МегаФона - крупнейшей цифровой экосистемы в России. На базе инновационных технологий мы сможем создавать сервисы, ориентируясь на самые передовые международные технологические практики", - рассказал генеральный директор ПАО "МегаФон" Геворк Вермишян.

Партнерские соглашения с Dell Technologies и корпорацией Intel позволят значительно сократить время вывода на рынок совместных продуктов МегаФона и YADRO, а также заниматься вопросами раннего внедрения и проверки технологических концепций в сферах 5G, интернета вещей и облачных решений для телекоммуникационной отрасли.