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Фермерам поселка Алексеевский до всего есть дело - и урожай собирают, и развитию спорта помогают

САМАРА. 16 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Фермерское хозяйство Бреенковых — одно из тех, на котором держится поселок Алексеевский Красноармейского района. Сначала им руководил Андрей Бреенков, а с тех пор, как его избрали в 2010 году главой сельского поселения, делами КФХ управляет его жена — Валентина.

Фото: Екатерина Климова

Лучше меньше, да лучше

Начиналось все в уже далеком 2007 году, когда заместитель директора совхоза "Заря" Андрей Бреенков взял собственный и своей жены паи, купил еще несколько и на 220 га организовал фермерское хозяйство. С тех пор "малыш немного подрос" — сейчас в КФХ обрабатывается 1500 га земли. К слову, могли бы, наверное, и больше взять — но, как говорят хозяева, это "лишние хлопоты". Сейчас все участки расположены компактно и недалеко от поселка, а если покупать новые — это будет далеко и получится себе дороже. Ничего особо и не заработаешь, кроме стрессов и неприятностей. Так что фермеры довольствуются тем, что имеют. Причем практически буквально: коммерческих кредитов КФХ уже давным-давно не берет, а государственные субсидии получает только те, которые по закону положены (например, погектарная).

Специализация хозяйства — растениеводство. Культуры выращивают традиционные для Красноармейского района — озимую пшеницу (в этом году засеяли 350 га, и уже рады хорошим всходам), подсолнечник (300 га), ячмень и нут. Иногда сеют гречиху, но в этом году решили обойтись без нее — цены нестабильные, зачем рисковать? Все тонкости агрономии и прочей сельской науки отданы на откуп профессионалам из ООО "Агросфера" — умные и образованные специалисты не просто следят за тем, как "чувствуют себя" купленные у них семена, но и дают "полный пакет" рекомендаций.\

Еще один признак того, что Бреенковы "не отвлекаются на мелочи" — забота о качестве пшеницы. Пусть ее будет не так много, как у других, зато зерно 3-го класса, которое с радостью возьмут на любой мукомольный завод.

Людям должно быть комфортно

Техники в КФХ Валентины Бреенковой хватает — три "Дона", два "Вектора", два К-700, еще один трактор планируют купить осенью. "Векторы" же приобрели буквально недавно — в апреле. Зачем? Для комфорта — в просторной кабине с кондиционером механизаторы чувствуют себя в летнюю жару куда лучше, чем в "Донах", и могут работать дольше и качественнее.

Вообще "человеческий фактор" в этом хозяйстве — важная часть "внутренней политики". Механизаторы, например, получают стабильную зарплату весь год, а не только в сезон, как кое-где, чем бы и сколько ни занимались. А по итогам года — премию размером почти в годовой заработок. Молодым работникам купили квартиры. Потому кадровых проблем нет, а есть даже две трудовые династии: Александр Чигуров и его сын Иван, а также Владимир Леоненко и его сын Олег. Они, а вместе с ними Александр Ревтов и Александр Турпуров трудятся на совесть, потому что ценят заботу о них.
Главная черта настоящего русского крестьянина — хозяйственность — не дает жить по принципу "моя хата с краю". Именно поэтому, как объясняет Андрей Бреенков, в 2010 году он, подумав, принял предложение стать главой сельского поселения — устал от грязи и свалок, которые "живописно раскидывались" по всему Алексеевскому, начиная прямо от администрации… Пришлось, конечно, хозяйство сдавать на руки жене Валентине — чиновникам запрещено руководить коммерческими предприятиями. И она вполне с этой работой справляется, а если надо, спросит квалифицированного совета у мужа.

Из хорошего фермера и чиновник получается хороший — поселок Алексеевский много лет "ходит в передовиках", выигрывает районные и областные конкурсы.

Андрей Бреенков, глава сельского поселения Алексеевский:

— КФХ Бреенковой очень помогает поселку в его повседневных нуждах. Тут и благоустройство, и проведение мероприятий, и поддержка спорта. Например, за их счет закупили форму для команды по мини-футболу. Вообще, наши алексеевские фермеры — люди ответственные, своих не бросают. Обязательно чем-нибудь помогут.

Гид потребителя

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