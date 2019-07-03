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Общество

В 2020 г. в регионе подорожают речные перевозки

САМАРА. 3 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 2020 г. в губернии вырастет стоимость речных перевозок пассажиров и багажа. Соответствующий приказ департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области опубликован на сайте правительства региона.

Согласно документу, неизменной останется цена переправы на маршруте "Самара-Рождествено". Она составит 80 руб. за полный билет и 40 руб. за детский. Стоимость остальных направлений от Речного вокзала Самары возрастет на 5 руб. за взрослый билет и на 2,5 руб. за детский.

Переправа по всем направлениям на маршруте "Тольятти (Речной вокзал) — с. Березовка — с. Усолье", а также от Тольятти до Климовки и Новодвичьего обойдется дороже на 6 руб. для взрослых и на 3 руб. для детей. А направления "Тольятти — Подвалье" и "Автоград — Подвалье" подорожают на 10 руб. за взрослый билет и на 5 руб. за детский.

Цена перевозки багажа составит 20% от пассажирского тарифа за каждые 10 килограммов.

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