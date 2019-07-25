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Шоу-бизнес Светская хроника

Известный повар-шоумен накормит рожениц в Самаре

САМАРА. 25 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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28-29 июля в Самару приедет известный шеф-повар, ведущий кулинарного шоу СТС "ПроСТО кухня" Александр Белькович.

В Самаре Белькович начнет кулинарный тур по городам страны, в которых будет снимать новые выпуски программы.

Планируется, что повар-шоумен накормит мам в одном из самарских роддомов и сотрудников Жигулевского пивоваренного завода. Также ведущий отправится к берегу реки Волги, чтобы поймать местную рыбу и приготовить обед из улова.

После Самары известный шеф-повар побывает в Екатеринбурге, Иркутске, Нижнем Новгороде, Владивостоке и Архангельске.

Александр Белькович специализируется на простой доступной кухне по всем любимым рецептам с авторской доработкой — comfort food. Он владеет сетью ресторанов Ketch Up, заведения которой расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Дубае, а также является владельцем ресторана "Белка" в Санкт-Петербурге и Fancy Crab в Лондоне.

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