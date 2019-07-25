Известный повар-шоумен накормит рожениц в Самаре

28-29 июля в Самару приедет известный шеф-повар, ведущий кулинарного шоу СТС "ПроСТО кухня" Александр Белькович.

В Самаре Белькович начнет кулинарный тур по городам страны, в которых будет снимать новые выпуски программы.

Планируется, что повар-шоумен накормит мам в одном из самарских роддомов и сотрудников Жигулевского пивоваренного завода. Также ведущий отправится к берегу реки Волги, чтобы поймать местную рыбу и приготовить обед из улова.

После Самары известный шеф-повар побывает в Екатеринбурге, Иркутске, Нижнем Новгороде, Владивостоке и Архангельске.