Известный повар-шоумен накормит рожениц в Самаре

28-29 июля в Самару приедет известный шеф-повар, ведущий кулинарного шоу СТС "ПроСТО кухня" Александр Белькович.
В Самаре Белькович начнет кулинарный тур по городам страны, в которых будет снимать новые выпуски программы.
Планируется, что повар-шоумен накормит мам в одном из самарских роддомов и сотрудников Жигулевского пивоваренного завода. Также ведущий отправится к берегу реки Волги, чтобы поймать местную рыбу и приготовить обед из улова.
После Самары известный шеф-повар побывает в Екатеринбурге, Иркутске, Нижнем Новгороде, Владивостоке и Архангельске.
Александр Белькович специализируется на простой доступной кухне по всем любимым рецептам с авторской доработкой — comfort food. Он владеет сетью ресторанов Ketch Up, заведения которой расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Дубае, а также является владельцем ресторана "Белка" в Санкт-Петербурге и Fancy Crab в Лондоне.