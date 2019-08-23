16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Внедрением "единого" билета в Самарской области может заняться "Единая транспортная дирекция" За проезд по Климовскому мосту планируют брать от 200 до 1200 рублей Мост через Волгу в районе Климовки выставлен на торги Самолет, вернувшийся после взлета в Курумоч, вылетел в Санкт-Петербург Определены основные показатели реализации региональной составляющей проекта "Информационная безопасность"

Транспорт и связь Экономика и бизнес

"Ростелеком" приглашает в "Неизведанное Поволжье"

САМАРА. 23 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 47
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

"Ростелеком" дал старт межрегиональному конкурсу творческих работ "Неизведанное Поволжье". Участвовать в нем могут жители регионов Приволжского федерального округа.

Цель конкурса - рассказать о достопримечательностях Поволжья и открыть новые направления для туризма и отдыха.

Творческие работы принимаются по 1 ноября 2019 года. Это могут быть эссе об интересных местах и объектах, традициях и обычаях, пейзажные, панорамные или "предметные" фотографии, отражающие уникальный местный колорит. Особая номинация - "Туристический маршрут" - для путешественников и специальная - для журналистов.

Победителей определит жюри, членами которого будут представители из сфер науки, культуры и туризма, органов власти, медиа и "Ростелекома".

Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте http://events.volga.rt.ru. Там же можно ознакомиться с правилами.

Итоги конкурса будут подведены 13 ноября 2019 года. Победители получат ценные призы для путешествий и отдыха.

"Неизведанное Поволжье" - продолжение конкурса "Я тут был", который компания проводила в 2013 и 2014 годы. Третий сборник "Неизведанное Поволжье" на основе лучших конкурсных работ будет издан в 2020 году.

Подробные условия участия - на сайте http://events.volga.rt.ru.

Дмитрий Сыров, директор департамента внешних коммуникаций МРФ "Волга" ПАО "Ростелеком":

- Путешествия - это удовольствие, а рассказывать о них, делиться впечатлениями - удовольствие вдвойне. Мы приглашаем всех неравнодушных к истории родного края присоединиться к нашему творческому проекту. Лучшие работы прошлых лет вошли в два тематических сборника "Неизведанное Поволжье". Пришло время издать третью книгу.

Гид потребителя

Фото на сайте

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Комиссия Росавтодора положительно оценила ход дорожных работ в регионе

Комиссия Росавтодора положительно оценила ход дорожных работ в регионе

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1