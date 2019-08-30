В ближайшие годы в Самарской области расширится сеть метановых автозаправок

В регионе разработаны новые меры господдержки газификации автотранспорта. По инициативе областного правительства в августе состоялся круглый стол по развитию рынка газомоторного топлива в губернии. В обсуждении вопросов перевода транспорта на природный газ приняли участие агрегаторы такси, представители АВТОВАЗа и Газпрома, а так же компания "АТС", оснащающая машины газобаллонным оборудованием.

Первостепенная задача

По данным Газпрома, наша страна располагает крупнейшими в мире запасами природного газа (метана), который является готовым топливом — дешевым и экологически чистым. В продуктах сгорания метана отсутствуют тяжелые металлы и угарный газ, в атмосферу попадает до 10 раз меньше вредных веществ, чем при использовании традиционных видов топлива.

"Для региона перевод автопарка на газомоторное топливо является первостепенной задачей, которая вытекает из общей цели по сокращению количества вредных выбросов в атмосферу. — подчеркивает министр промышленности и торговли Самарской области Михаил Жданов. — С точки зрения экономики и экологии природный газ гораздо эффективнее традиционных видов топлива".

В соответствии с задачами по снижению выбросов в атмосферу вредных веществ, которые обозначил президент страны, правительство региона работает над широким кругом вопросов по газификации автотранспорта.

"Основным источником загрязнения атмосферы в крупных городах являются не промпредприятия, как это принято считать, а огромное количество автомобилей — на их долю приходится 65% от общего объема выбросов, — сообщил министр. — Наша задача — форсированное внедрение экологически чистых видов транспорта и развитие рынка газомоторного топлива. Это имеет большое социально-экономическое значение для развития Самарско-Тольяттинской агломерации".

Правительством РФ установлены целевые показатели для региона по уровню газификации транспорта. Например, к 2020 году в Самаре не менее 50% всей муниципальной техники должно работать на природном газе. Сегодня в областном центре метан используют 41% общественного транспорта и 2% дорожно-коммунальной техники.

Целевой показатель для Тольятти — 30%. Сейчас там общественный транспорт газифицирован на 19%, при этом коммунальная техника — на 100%. В Сызрани и Новокуйбышевске парк городской техники должен быть "метанизирован" на 10%. В настоящее время в Новокуйбышевске муниципальная газомоторная техника отсутствует вовсе, а в Сызрани на природном газе работает уже 52% общественного транспорта.По данным Минпромторга региона, экономический эффект от использования 233 единиц газомоторной техники в 2018 году составил 11 млн рублей.

На четверть от мощности

Среди главных проблем развития рынка эксперты отмечают с одной стороны — фрагментарность заправочной инфраструктуры, с другой — малое количество транспортных средств, работающих на газе. В результате потребители жалуются на отсутствие широкой сети заправочных станций, а владельцы заправок говорят об отсутствии спроса и слабой загруженности существующей инфраструктуры.

Как рассказал заместитель генерального директора Московского филиала "Газпром газомоторное топливо" Михаил Иванов, поток машин на автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях (АГНКС) постоянно растет, но мощности, которыми обладает заправочная сеть Газпрома, имеют огромный потенциал для приема дополнительного транспорта.

"Стоимость одного литра бензина составляет примерно 45 рублей, а один кубометр природного газа стоит 15 рублей, — сказал Михаил Иванов. — Расход топлива в автомобильном двигателе составляет примерно один к одному — литр бензина равен кубометру газа. Волатильность стоимости газа минимальна, и уж тем более нет таких скачков цен, которые фиксировались на жидкие виды моторного топлива. Продукты сгорания природного газа гораздо экологичнее, чем бензин и дизель, а также пропан-бутановая смесь. На примере крупных логистических компаний, в парке которых используются тягачи на природном газе, мы видим, что они отправляются в более дальние рейсы, эти машины, проезжая транзитом по территории регионов, наносят гораздо меньший ущерб экологии в сравнении с обычными грузовиками. Я уверен, что через несколько лет замещение жидкомоторного топлива будет гораздо более существенным, чем сейчас". Он также отметил, что компания плотно сотрудничает с правительством Самарской области и готова к реализации на территории региона новых проектов.

Что касается стимулирования спроса на оснащение транспорта газобаллонным оборудованием, компания "Газпром газомоторное топливо" в рамках своих маркетинговых программ готова полностью оплатить потребителю затраты на установку оборудования (60-70 тыс. рублей), взамен потребитель должен закупить топливо на АГНКС в определенных объемах.

Сейчас в Самарской области действуют семь газпромовских АГНКС, они загружены в среднем на четверть от своей мощности. Глава областного Минпромторга Михаил Жданов рассказал, что в этом году появится еще одна станция, а в планах на ближайшие 2-3 года строительство еще 7 АГНКС.

До 2021 года "Газпром газомоторное топливо" планирует ввести три новых АГНКС — в Новокуйбышевске, Сергиевском и Ставропольском районах. Кроме того, Роснефть ведет анализ возможных точек размещения АГНКС в городах и районах области (в проработке находятся четыре земельных участка — в Самаре, Тольятти, Отрадном и в поселке Бариновка Нефтегорского района). Помимо этого, "Газпром-нефть" и Роснефть прорабатывают вопрос размещения газозаправочных модулей на существующей сети АЗС. По планам компаний реконструкция затронет автозаправочные станции в Самаре, Тольятти и Сызрани.

К развитию рынка газомоторного топлива начали подключаться и независимые операторы, один из которых уже ведет строительство своей первой АГНКС на въезде в Тольятти, а в ближайшее время планирует построить еще две заправки в Самаре.

Линейка CNG

Природный газ в виде моторного топлива ведет к снижению себестоимости перевозок в среднем на 15-25%, при этом ресурс двигателей и срок эксплуатации автомобилей увеличивается на 30-50%, что немаловажно для потребителей. Сегодня автопроизводители, наряду с выпуском традиционной техники, активно развивают газовое направление, пополняя модельный ряд техникой на компримированном природном газе (КПГ). Это в первую очередь продукция АВТОВАЗа, который совместно с ГК "АТС" выпускает линейку автомобилей CNG (Compressed natural gas) и является единственным в стране производителем серийных легковых автомобилей, работающих на компримированном природном газе. В 2017 году стартовал выпуск "Весты", а в этом году линейку битопливных машин пополнил "Ларгус".

"Мы видим положительную динамику продаж автомобилей CNG, — отметил начальник отдела по работе с ключевыми клиентами АО "АВТОВАЗ" Константин Качайлов. — Сегодня все больше компаний в России занимается закупкой такой техники, видя экономическую выгоду. Машины полностью покрываются заводской гарантией и обслуживаются крупнейшей в стране дилерской сетью, включающей почти 300 автоцентров".

По мнению представителя АВТОВАЗа, дальнейшее развитие рынка газомоторного топлива невозможно без развития инфраструктуры, строить которую нужно при поддержке региональных и федеральных властей.

На переоборудовании легковых авто специализируется группа компаний "АТС" в Тольятти. Грузовики и пассажирскую технику на газ переводит Поволжский региональный центр "КАМАЗ". Региональные власти открыты для сотрудничества с подобными компаниями — чем больше в регионе будет сертифицированных центров, тем доступнее эта услуга станет для частных и корпоративных автовладельцев.

Директор по развитию ГК "АТС" Евгений Лопаткин отмечает, что сейчас все регионы активизировали работу по переводу техники на компримированный природный газ.

"Наиболее развитой с этой точки зрения является южная часть России: Краснодарский край, Ростовская и Белгородская области, подтягиваются Урал и Поволжье, — сказал он. — Сегодня в авангарде газификации идет сегмент корпоративных парков — грузоперевозчики, таксопарки, карьерная техника крупных металлургических предприятий. Помимо экологичности и экономичности, метан имеет самый низкий (4-й) класс опасности. Кроме того, все существующие системы газобалонного оборудования высокотехнологичны и безопасны".

Верное направление

Для более широкого использования метана в качестве моторного топлива правительство области разработало ряд прямых и системных мер господдержки. Из областного бюджета субсидируется половина стоимости приобретаемой муниципалитетами газомоторной техники, а также возмещается половина затрат на переоборудование имеющегося парка. В этом году за счет региональных средств газобаллонным оборудованием оснастят до 50 легковых автомобилей, а начиная со следующего года федеральное софинансирование позволит переоснащать по 500-600 машин ежегодно.

Как рассказал директор по региональному развитию агрегатора такси "Ситимобил" Иван Фрей, при поддержке областных властей и совместно с группой компаний "Beritaxi" планируется запустить программу бесплатного оснащения автомобилей газобалонным оборудованием.

Гендиректор группы компаний "Beritaxi" Тарас Касьянюк отметил, что Самарская область сегодня стала одним из ключевых регионов, работающих в направлении газификации транспорта.

"Наша компания одной из первых в стране подключилась к реализации проектов по газификации автопарка, мы занимаемся этим с 2017 года, — напомнил он. — Весь наш парк в Самарской области эксплуатируется на газомоторном топливе — это автомобили LADA Vesta CNG. Опыт работы показал, что в газификации заинтересованы не только таксопарки, но и сами водители — они значительно экономят на топливе и увеличивают свой заработок. Хотелось бы побольше заправок, и я надеюсь, что при поддержке государства мы вскоре увидим увеличение их числа".

Серьезные меры поддержки в регионе направлены на развитие газозаправочной инфраструктуры. Начиная с 2020 года областные власти при поддержке федерального центра планируют возмещать инвесторам часть затрат на строительство АГНКС или реконструкцию имеющихся АЗС. Сумма субсидий на одну станцию будет составлять 40 млн рублей.

Прорабатывается вопрос и о снижении транспортного налога для владельцев газомоторной техники. Сейчас разрабатывается соответствующий проект регионального закона, решение по нему будут принято этой осенью.

"В развитии рынка газомоторного топлива мы движемся в правильном направлении, и совокупность мер господдержки позволит добиться запланированных результатов", — подчеркнул Михаил Жданов.