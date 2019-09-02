Самарский речной техникум получил новый корпус и новый статус

В понедельник, 2 сентября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, депутат Госдумы Александр Хинштейн, глава Самары Елена Лапушкина, а также замруководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Андрей Тарасенко поздравили с началом учебного года юных речников. С этого года Самарский речной техникум стал филиалом Волжского государственного университета водного транспорта.

Несколько лет назад вопрос о существования учебного заведения стоял очент остро — появилась угроза отзыва лицензии на ведение образовательной деятельности по ряду специальностей. Тогда интересы учреждения удалось отстоять, однако руководство техникума обратилось к главе региона и депутату Госдумы с просьбой о поиске путей его дальнейшего развития.

В результате была достигнута договоренность об открытии на базе техникума филиала Волжского государственного университета водного транспорта. Под нужды вуза передан корпус на ул. Неверова в Самаре.

Как отметил губернатор на торжественной линейке речников, пока это — только первый, но очень важный шаг в становлении университета водного транспорта в самарском регионе. Здание, которое было построено в 1911 г. и является объектом культурного наследия, нуждается в продолжении ремонта. Есть вопросы и по обновлению материально-технической базы.

"В ваших руках здание, которое нужно обживать, и я уверен, в наших с вами силах — сделать все, чтобы здесь последовательно улучшались условия, в которых вы получаете знания, — отметил Дмитрий Азаров, обращаясь к курсантам. — Самарская область находится на 3-м месте в РФ по количеству пассажирских перевозок на речном транспорте после Москвы и Санкт-Петербурга. Нам нужны профессионалы, настоящие волгари, люди, которые управляются с судами любого класса, люди, которые бережно относятся к реке Волге".

"Самара — один из крупнейших, ключевых волжских городов и, конечно же, здесь должна быть максимально полная учебная база, здесь нужно готовить профессионалов. Уже в этом году начнется набор студентов, пока еще по заочной форме, но уже студентов высшего образования. Самара получает новый вуз. Это действительно поворотное и очень важное и значимое для нас событие", — отметил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Андрей Тарасенко подчеркнул, что большую роль в принятии решения об открытии вуза на базе самарского учреждения сыграла неравнодушная позиция губернатора региона. "В то время как другие регионы сворачивают учебный процесс, здесь образование выходит на новый уровень. Губернатор ставит задачу подготовить своих логистов, создать новый флот и обеспечить его кадрами. В таких условиях область будет жить и развиваться. Очень важно сохранять нашу молодежь здесь, в регионе, давать ей место, возможность учиться и создавать новые рабочие места. Поэтому я преклоняюсь перед такой позицией", — отметил Андрей Тарасенко.

В качестве примера он привел инициативу губернатора о прохождении курсантами практики на паруснике в акватории Черного моря. Еще одна задача — социальная программа для ребят из малоимущих семей, чтобы они тоже могли получать достойное образование и приобретать столь необходимую в нашем регионе профессию.