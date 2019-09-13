Сотрудники АО "Транснефть - Приволга" и филиала ООО "Транснефть Финанс" в г. Самара организовали волонтерскую акцию по приобретению подарков воспитанникам Государственного казенного общеобразовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья городского округа Чапаевск Самарской области.

Работники предприятия на личные средства, собранные в ходе благотворительной ярмарки, закупили канцелярские товары, которые затем представители волонтерского движения АО "Транснефть - Приволга" передали в школу-интернат.

Кроме того, по просьбе руководства детского учреждения сотрудники приобрели холодильник для дошкольного отделения.

В настоящее время в учреждении проживают 207 детей в возрасте от 4 до 17 лет, в том числе 142 школьника. Это дети — сироты, дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, практически все они имеют ограниченные возможности по здоровью. В учреждении дети получают необходимый уход, заботу и реабилитацию.

В рамках волонтерской деятельности сотрудники АО "Транснефть - Приволга" регулярно навещают воспитанников детского коррекционного учреждения, в том числе накануне новогодних праздников, Дня защиты детей и в начале нового учебного года. В настоящее время дан старт новой волонтерской акции "Подари книгу!". Волонтеры АО "Транснефть - Приволга" и филиала ООО "Транснефть Финанс" в г. Самара начали сбор детских и научно-познавательных книг для библиотеки школы-интерната в г. Чапаевске.

Волонтерские акции организованы в рамках работы корпоративного добровольческого движения ПАО "Транснефть" и ее дочерних обществ.