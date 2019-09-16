В школе села Александровка Ставропольского района идет серьезная модернизация

Рекреации средней школы села Александровка Ставропольского района украшают стенды с фотографиями выдающихся выпускников и спортивными трофеями. И, судя по всему, их число умножится.

Среди воспитанников школы из сельской глубинки — участница Олимпийских игр в Сочи Анастасия Доценко, одаренный "технарь" Максим Мещеряков со 100 баллами по физике и многие другие таланты. Здесь александровские ребята не только учатся, но и с удовольствием и пользой проводят свободное время. Когда-то мальчиков учили работать на станках, а девочек — готовить. Сегодня школа интегрирована в процесс преобразований, которое переживает российское образование и активно реализует проекты, которые наполняют уроки новым содержанием.

Министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян разглядел в школе, возглавляемой директором Сергеем Мотовичевым — человеком с неиссякаемой созидательной энергией, большой потенциал и рекомендовал ее к модернизации в связи с задачами, которые ставит национальный проект "Образование".

И вот школа Александровки открывает новую главу жизни. Три новеньких кабинета отремонированы за счет муниципалитета. Там, где были устаревшие во всех отношениях столярные и слесарные станки, появятся современные лазерный и фрезерный, а также 3D-принтер и ноутбуки для проектирования. В другом кабинете поставят оверлок и машинки для швейного дела, плиты для кулинарных занятий. Педагогический коллектив своевременно пополнился тремя преподавателями.

13 сентября директору Сергею Мотовичеву, ответственному среди прочего за спортивные результаты всего Ставропольского района, исполняется 60 лет. Присоединяемся к поздравлениям в адрес юбиляра и желаем дальнейших успехов. Ведь самое интересное здесь только начинается.