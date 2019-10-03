В регионе проходят Всероссийские соревнования по шахматам среди сельской молодежи

В среду, 2 октября, в санатории "Циолковский" открылись Всероссийские лично-командные соревнования по шахматам среди учащихся, проживающих в сельской местности. Турнир продлится до 10 октября.

В соревнованиях принимают участие сборные команды, сформированные из обучающихся сельских общеобразовательных организаций, сельских детско-юношеских спортивных школ, сельских детских шахматных клубах со всей страны в возрасте 16 лет и моложе. Каждая команда состоит из пяти человек.

Организаторами соревнований выступили Министерство спорта России, Российская шахматная федерация и Федерация шахмат Самарской области.

По словам организаторов, соревнования проводятся в целях популяризации шахмат среди школьников, проживающих в сельской местности. Среди основных задач мероприятия — пропаганда здорового образа жизни среди подрастающего поколения, духовное и патриотическое воспитание школьников, стимулирование педагогической деятельности руководителей и педагогов сельских общеобразовательных учреждений, выявление одаренных шахматистов.



Соревнования будут проходить раздельно среди юношей и девушек по швейцарской системе, то есть в девять туров, с командным зачетом. Образование пар играющих будет проводиться с помощью специальной компьютерной программы Swiss Manager.

Организаторов и участников соревнований поприветствовал президент шахматной федерации Приволжского федерального округа, депутат Государственной думы Евгений Серпер.

"Наш регион в течение последних лет прочно закрепил за собой статус одного из локомотивов шахматного движения. В губернии ежегодно проводятся десятки соревнований. На протяжении ряда лет проходит международный турнир "Мемориал Льва Полугаевского". Для детей организован шахматный фестиваль всероссийского уровня "Жигулевские просторы". Проводится много других мероприятий разного уровня. Соревнования среди учащихся сельской местности проходит у нас уже 17-й раз", — отметил он.

По его словам, соревнования вызывают повышенный интерес не только у тренеров и самих ребят, но и у их родителей.

"Игра в шахматы напрямую связана с повышением успеваемости детей, — подчеркнул депутат. — Это подтверждают различные исследования, по результатам которых можно уверенно сказать, что увлечение шахматами позитивно влияет на уровень оценок школьников и на развитие их мыслительной способности в целом. Уверен, что развитие детского шахматного спорта позволит значительно поднять интеллектуальный потенциал страны и заложить надежную основу для развития во многих сферах жизни".