В Самаре пройдет легкоатлетический забег "В беге мы едины!"

4 ноября на Самарской набережной состоится V юбилейный легкоатлетический забег "В беге мы едины!". Ежегодный полумарафон, посвященный "Дню народного единства" соберет более тысячи профессионалов и любителей бега.

В программе — забеги на дистанциях 21,1 км (полумарафон), 10 км, 3 км, корпоративный забег 5×3 км и детский забег на 600 м.

Дистанция полумарафона пройдет в два круга по Волжскому проспекту. Старт и финиш будут располагаться возле бассейна ЦСКА ВВС рядом с набережной реки Волга. Торжественное открытие Самарского полумарафона в 9:30.

К участию в официальных соревнованиях бегу по шоссе на дистанции 21,1 км допускаются участники в возрасте 16 лет и старше; бегу по шоссе на дистанции 10 км — участники в возрасте 14 лет и старше, на дистанцию 3 км — участники в возрасте 11 лет и старше, на дистанцию 600 м дети до 10 лет.

Возраст участников определяется по состоянию на дату проведения забега — 04 ноября 2019 года.

Участники забега на всех дистанциях должны предоставить оригинал медицинской справки о допуске к участию в физкультурном мероприятии установленного образца. Зарегистрироваться на забег можно на сайте russiarunning.com.

Спортсмены, занявшие 1,2,3 места в абсолютном зачете среди мужчин и женщин на дистанциях 3 км, 10 км и 21,1 км будут награждены дипломами и медалями соответствующих степеней. Всем участникам, завершившим дистанцию 600 м, 3 км, 10 км и 21,1 км будет вручена памятная медаль финишера.