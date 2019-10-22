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Детскому отделению Волжской ЦРБ газовики подарили настоящую сказку

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В центральной районной больнице Волжского района в селе Дубовый Умет на днях появилась яркая игровая зона с веселыми картинками на стенах, развивающими игрушками, книжной полкой, детской мебелью и телевизором.

Фото: предоставлено ООО "Газпром трансгаз Самара"

Ребятишки здесь проходят лечение продолжительное время, вот и решили нефтяники скрасить их больничную жизнь. В сентябре такой же детский уголок появился в поликлиническом отделении, а теперь и в стационаре.

На открытие игровой зоны в ЦРБ пришли сотрудники "Газпром трансгаз Самара" из управления аварийно-восстановительных работ, руководство предприятия и Волжской ЦРБ, маленькие пациенты и их родители.

"Раскрашивали стены мы здесь около трех недель, - рассказал Марсель Девликанов, слесарь управления аварийно-восстановительных работ "Газпром трансгаз Самара". - В работе использовали акриловые краски. Они без запаха, и потом стены можно спокойно мыть - рисункам ничего не будет. За это время я сдружился с ребятишками, которых здесь лечат, успел даже привязаться к ним. Они активно участвовали в творческом процессе, оценивали ход работ, давали советы, к которым я прислушивался. Участие в этом проекте мне подарило очень много радостных моментов. А дети смотрели на меня как на волшебника, который дарит им сказку".

Маленькие эксперты тоже поделились своими впечатлениями. "Художник очень хороший, добрый, - рассказала десятилетняя Настя Мамакова. - Теперь у нас стало очень красиво и весело".

В стационаре Волжской ЦРБ лежат не только дети с мамами и папами, но и ребятишки, попавшие в трудную жизненную ситуацию и оставшиеся без попечения родителей. Кроме ремонта, яркого оформления и детского оборудования, детский уголок дополнили книги, которые собрали сотрудники "Газпром трансгаз Самара". "Всем волонтерам и неравнодушным людям, откликнувшимся и принявшим участие в этом добром деле, хочу выразить глубокое уважение и сказать спасибо", - отметил на открытии Владимир Субботин, генеральный директор "Газпром трансгаз Самара".

В этом году благотворительный проект "Витаминки" уже реализован в четырех районных больницах Самарской области. На очереди - открытие еще четырех детских уголков в больницах Камышлинского, Исаклинского, Ставропольского районов и в Самарской областной клинической больнице имени В.Д.Середавина. Здесь завершаются ремонтные работы, заканчивается оформление стен.

"Главная цель этого проекта - скрасить пребывание детей в больнице, - прокомментировал Владимир Субботин. - Чтобы они отвлеклись от болезни, почувствовали себя как дома. Проект "Витаминки" был запущен в прошлом году и успешно продолжается в этом. Все указывает на его востребованность - и довольные дети и персонал медучреждений, и многочисленные запросы от других больниц. Поэтому, думаю, он продолжит жить и в дальнейшем".

О том, что "Витаминки" полезны не только для настроения пациентов, но и для здоровья, рассказал главный врач Волжской ЦРБ Дмитрий Лисицин: "Больница для ребенка - это всегда стрессовая ситуация, а тем более здесь, в стационаре, где ребятишки находятся круглосуточно. Когда медицинское учреждение больше похоже на дом, к которому привык ребенок, он любую болезнь переносит легче. Ведь положительные эмоции всегда помогают скорейшему выздоровлению".

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