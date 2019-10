Tele2 первая в России получила сразу две европейские награды Effie

Tele2 получила две серебряные награды Effie Awards Europe — главной международной премии в области маркетинга. Tele2 стала первой российской компанией, победившей сразу в двух номинациях конкурса, и единственной обладательницей Effie Awards Europe в телекоме. Авторитетное жюри отметило коммуникационную платформу "Другие правила" в престижной номинации Best of the Best. Социальный проект "Добавь бабушку в друзья" победил как инициатива, несущая позитивный вклад в общество.

Фото: предоставлено Tele2