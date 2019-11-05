В Самарской области соревнуются 500 лучших шахматистов ПФО

Со 2 ноября в санатории "Циолковский" проходит XVIII первенство Приволжского федерального округа по шахматам. Мальчики и девочки, юноши и девушки в шести возрастных категориях сыграют в турнире по классическим и быстрым шахматам, блицу и шахматной композиции.

Для Приволжского федерального округа соревнования в Самарской области являются локомотивом шахматного движения. На титул победителя в каждой возрастной группе претендуют сотни маленьких спортсменов.

В этом году на первенство предварительно заявилось почти 500 ребят. При этом реальное количество приехавших спортсменов превысило ожидания, рассказал заместитель председателя федерации шахмат Самарской области Станислав Янушевский. По его словам, в этом году поставлен рекорд и в "Циолковском" соревнуются 526 шахматистов из всех регионов ПФО.

"Из-за этого пришлось срочно докупать инвентарь, а гости соревнований заселили не только соседнюю турбазу, но и коттеджи в радиусе около 10 км", — рассказал Станислав Янушевский.

Он также подчеркнул, что впервые после двухлетнего перерыва в рамках турнира проводится совмещенный Международный и Всероссийский семинар для судей.

"Для юных шахматистов очень важно участвовать в соревнованиях, получать новый опыт и реализовывать на подобных первенствах весь свой спортивный потенциал, — отметил Евгений Серпер, президент шахматной федерации ПФО, депутат Государственной думы. — Это полезно и детям, и их тренерам, и родителям, многие из которых также приехали в Самару. Любые соревнования стимулируют к дальнейшему развитию и совершенствованию спортивного мастерства. Такие мероприятия помогают воспитывать будущих шахматных звезд. Уверен, что развитие юношеского шахматного спорта позволит значительно поднять интеллектуальный потенциал нашей молодежи, а также в целом развивать шахматный спорт".

Первенство Приволжского федерального округа является не только спортивным мероприятием. В его рамках запланирована конференция, на которой представители федераций по шахматам из всех регионов ПФО определят вектор развития этого спорта на следующий год. Также состоится мини-турнир "Шахматная семья" и блиц-турнир для тренеров и судей. Кроме того, на первенстве пройдут семинары не только для судей, но и для тренеров, родителей, а также будет разыгран кубок по футболу.

В соревнованиях задействованы 20 электронных шахматных досок, позволяющих транслировать партии сильнейших шахматистов. Они доступны на сайтах Федераций шахмат Самарской области и ПФО.

Турнир продлится до 12 ноября. Участники, занявшие первые три места в самой старшей возрастной категории — "до 19 лет", получат путевку на первенство России-2020. В остальных возрастных категориях — "до 11, 13, 15 и 17 лет", такое право дадут первые четыре места.