Сергей Марков написал заявление об уходе с поста министра ЖКХ региона

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Сергей Марков написал заявление о сложении с себя полномочий. Об этом сообщил представителям СМИ глава региона Дмитрий Азаров, добавив, что это заявление он пока не рассматривал.

Также губернатор пояснил, что такое решение министра обусловлено его желанием принять участие в конкурсе за место главы Новокуйбышевска.

"Сергей Васильевич Марков действительно подал документы в конкурсную комиссию и будет претендовать на должность главы городского округа Новокуйбышевск. Естественно, мы эту ситуацию с ним обсуждали. Я видел Сергея Васильевича в правительстве региона и пригласил его когда-то на эту работу. И совершенно очевидно, что на этом сложном участке — это, наверное, одно из самых сложных министерств, поскольку здесь и жилищно-коммунальное хозяйство, и благоустройство, и энергообеспечение, Сергей Васильевич в работу "врубился", что называется, по полной. Да, по полной он там и проблем получил, но и, естественно, приложил все усилия, чтобы эти проблемы, копившиеся зачастую годами, разгрести", — отметил Дмитрий Азаров.

В продолжение глава региона добавил, что на сегодняшний день Сергей Марков объяснил ему свое желание вернуться в Новокуйбышевск. "В непростой ситуации оказался город. Вы знаете, что ушел из жизни Владимир Николаевич Фомин (экс-глава Новокуйбышевске — прим. ред.). И Сергей Васильевич, как человек, привыкший брать на себя ответственность, в этот момент просто не мог оказаться в стороне. Он пришел ко мне и сказал, что и к нему обратились люди, и сам он чувствует ответственность за родной город, и готов приложить все усилия и взять на себя заботу о жителях. И он будет претендовать на должность главы. Знаете, я с пониманием и с уважением отнесся к этому. Мне кажется, это честная человеческая позиция, позиция настоящего патриота своего города", — сообщил Дмитрий Азаров.

В завершение глава региона добавил, что в его адрес поступило обращение от почетных и уважаемых граждан Новокуйбышевска, которые поддерживают такую позицию Сергея Маркова.

Напомним, Сергей Марков родом из села Кротовка Кинель-Черкасского района Самарской области. Имеет два высших образования, в 2010 г. защитил диссертацию и получил ученую степень кандидата экономических наук.

С 1991 г. на протяжении 22 лет трудился на Новокуйбышевском НПЗ, где прошел путь от оператора до заместителя генерального директора по экономике и финансам. В 2012 г. стал заместителем главы Новокуйбышевска по финансам и экономическому развитию. С декабря 2016 г. по сентябрь 2018 г. Сергей Марков являлся главой Новокуйбышевска, откуда перешел на пост министра энергетики и ЖКХ.

До 24 сентября главой Новокуйбышевска был Владимир Фомин. Однако в сентябре он подал заявление об отставке, а за день до того, как дума ее приняла, он скончался от огнестрельного ранения в грудь.

Как сообщал Волга Ньюс, по предположению правоохранителей, Владимир Фомин выстрелил себе в грудь сам из охотничьего ружья. По факту случившегося СУ СК РФ по Самарской области было возбуждено уголовное дело по ст. 110 УК РФ ("Доведение до самоубийства").

Исполняющим обязанности главы Новокуйбышевска в настоящее время является Виталий Румянцев, занимавший пост заместителя мэра.

Конкурс для выбора нового главы города был объявлен депутатами думы Новокуйбышевска 4 октября. Заявки от претендентов принимались с 8 октября до 11 ноября.