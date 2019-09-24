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Экс-мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин покончил с собой

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 24 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Бывший мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин был госпитализирован с огнестрельным ранением и скончался в больнице утром во вторник, 24 сентября.

Фото: pixabay.com

Как пояснила корреспонденту Волга Ньюс главный врач Новокуйбышевской центральной городской больницы Светлана Шешунова, Фомин был доставлен в стационар из дома в 7:55. Его сразу направили в операционный блок, где он скончался. В 8:35 была констатирована его смерть.

По предварительным данным, бывший мэр, находясь дома, выстрелил из охотничьего ружья себе в область груди, сообщили корреспонденту Волга Ньюс сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка. Следствием рассматривается версия суицида.

Напомним, ранее Владимир Фомин подал заявление о досрочном сложении полномочий, которое было принято городской думой 23 сентября. Известно, что до этого он длительное время находился на больничном и в отпуске за свой счет.

Сейчас обязанности главы Новокуйбышевска исполняет Виталий Румянцев, занимающий должность замглавы города по вопросам городского хозяйства.

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