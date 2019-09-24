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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров выразил соболезнования близким экс-главы Новокуйбышевска

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 24 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выразил соболезнования близким экс-главы Новокуйбышевска Владимира Фомина.

"Благодаря профессионализму, компетентности, деловым и личностным качествам Владимир Николаевич снискал репутацию высококвалифицированного специалиста, успешного, ответственного руководителя.
Его вклад в развитие нефтехимической отрасли, укрепление социально-экономического потенциала городского округа Новокуйбышевска трудно переоценить. Как истинный патриот, несмотря на проблемы со здоровьем, Владимир Николаевич в непростой для родного города период взял на себя руководство городом и сделал все возможное на благо своих земляков", - говорится в соболезновании, опубликованном на сайте областного правительства.

Напомним, Владимир Фомин был госпитализирован с огнестрельным ранением и скончался в больнице утром во вторник, 24 сентября. По предварительным данным, бывший мэр, находясь дома, выстрелил из охотничьего ружья себе в область груди. Сейчас по факту случившегося региональным управлением Следственного комитета проводится проверка. Следствием рассматривается версия суицида.

За день до ЧП - 23 сентября - дума Новокуйбышевска приняла отставку Владимира Фомина по собственному желанию. Известно, что до того он длительное время находился на больничном.

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