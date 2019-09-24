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Муниципалитеты Власть и политика

Юрий Ферапонтов: "Владимир Фомин подал в отставку из-за проблем с сердцем"

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 24 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Решение бывшего мэра Новокуйбышевска Владимира Фомина покинуть пост было связано с состоянием его здоровья. Об этом "Самарскому обозрению" рассказал председатель гордумы Новокуйбышевска Юрий Ферапонтов, комментируя самоубийство экс-главы города.

Напомним, Фомин был доставлен в стационар Новокуйбышевской центральной городской больницы из дома 24 сентября в 7:55. Его сразу направили в операционный блок, где он скончался. В 8:35 была констатирована его смерть.

По предварительным данным, бывший мэр, находясь дома, выстрелил из охотничьего ружья себе в область груди. Сейчас по факту случившегося проводится проверка. Следствием рассматривается версия суицида.

"Я постоянно находился с ним в контакте, с начала вступления его в должность и в тот период, когда мэр находился на больничном. Фомин — всегда был собранным, серьезным руководителем, ко всем вопросам относился очень ответственно. Он очень много сделал для Новокуйбышевска в плане реформирования администрации, в плане принятия решений по благоустройству города. Реализовывал значимые для муниципалитета и заметные для его жителей задачи. Но уже в августе 2019 г. говорил, что уйдет с должности из-за ухудшающегося состояния здоровья", — рассказал изданию Юрий Ферапонтов.

По его словам, ранее Фомин перенес операцию на сердце, но похоже, что она всех проблем не решила. 16 июля он ушел на больничный, по его окончании — взял отпуск за свой счет. За это время перенес еще одну операцию. Владимир Фомин планировал уйти со своего поста по окончании выборной кампании.

"Так и произошло, 19 сентября он подал заявление в городскую Думу, и мы его удовлетворили. Это было исключительно его решение, депутаты никогда бы не проголосовали за отставку человека, приносившего городу столько хорошего. Лично я до последнего думал, что может быть, он подлечится и вернется на работу. Не случилось. Фомин как будто сгорел на работе, начиная рабочий день с 7 утра и продолжая его до последнего посетителя. И так каждый день, включая выходные, — посетовал глава гордумы Новокуйбышевска. — Случившееся же сейчас — просто в голове не укладывается. Не могу понять, как такое могло случиться и что его сподвигло на это. Думаю, это могло быть как-то связано с болезнью, и спровоцировано ею", — добавил Ферапонтов.

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