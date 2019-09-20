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Муниципалитеты Власть и политика

Мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин покидает свой пост

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 20 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Думу городского округа Новокуйбышевск поступило заявление от главы Новокуйбышевска Владимира Фомина о досрочном сложении полномочий по собственному желанию, сообщает департамент информполитики губернатора Самарской области.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Заявление будет рассмотрено на первой сессии городского парламента, которая состоится в понедельник, 23 сентября.

"В соответствии с регламентом, депутаты примут решение о наделении полномочиями и. о. главы города одного из заместителей градоначальника, а также объявят о формировании комиссии, которая до конца года примет решение о назначении нового главы г. о. Новокуйбышевск", — уточняется в релизе.

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