Мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин покидает свой пост

В Думу городского округа Новокуйбышевск поступило заявление от главы Новокуйбышевска Владимира Фомина о досрочном сложении полномочий по собственному желанию, сообщает департамент информполитики губернатора Самарской области.

Заявление будет рассмотрено на первой сессии городского парламента, которая состоится в понедельник, 23 сентября.

"В соответствии с регламентом, депутаты примут решение о наделении полномочиями и. о. главы города одного из заместителей градоначальника, а также объявят о формировании комиссии, которая до конца года примет решение о назначении нового главы г. о. Новокуйбышевск", — уточняется в релизе.