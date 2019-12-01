Фермер Юрий Свечников поднимает залежные земли и планирует заняться животноводством

Инвестор из Саратовской области Юрий Свечников четверть века занимается сельским хозяйством. Фермер купил около 5 тыс. гектаров брошенных сельхозугодий в Клявлинском районе. Осенью прошлого года он ввел в оборот 3,5 тыс. га пашни и уже в этом году засеял 850 га озимой пшеницей.

Новое хозяйство в Клявлинском районе имеет семейный характер — в своей работе Юрий Свечников опирается на помощь сына Алексея и фермера Вячеслава Бабенко. Саратовские земледельцы ко всему подходят основательно — первым делом купили дом на краю села Старые Сосны, сделали в нем капитальный ремонт, подключили газ и электричество. В Старых Соснах приобрели 2,3 тыс. га брошенной земли сельхозназначения, столько же в селе Старый Байтермиш и еще более 500 га неподалеку от села Старый Маклауш. Осенью прошлого года фермеры ввели в оборот 3,5 тыс. га земли, которые не использовались в сельскохозяйственном производстве два десятка лет. Сегодня ухоженный вид участков говорит о том, что на землю пришел настоящий хозяин.

"Нам предстоит еще многое сделать, чтобы восстановить другие участки. Это трудоемкие и дорогостоящие работы, — говорит Юрий Свечников. — Там стоит лес, сосенки по 2-3 метра, которые нам очень жаль уничтожать, но эту землю нужно превратить в пашню и вернуть в сельхозоборот". Под урожай 2020 года в хозяйстве засеяно 850 га озимой пшеницей сорта "Скипетр", в том числе 500 га — на землях села Старый Маклауш. Фермеры с гордостью продемонстрировали поля, где уже сегодня зеленеют всходы и набирают силу растения.

Как рассказал руководитель хозяйства, при севе использовались семена первой репродукции, протравленные высокоэффективными препаратами компании "Сингента". Использование современных технологий, применение минеральных удобрений и средств химической защиты позволяет фермерам рассчитывать на получение достойного урожая.

Вместе с саратовцами на полях трудится местный житель Александр Кирюхин, который более 30 лет проработал механизатором в бывшем колхозе. Как отмечает глава хозяйства, это опытный работник, на которого равняются другие.

"Надежный человек, он ответственно относится к любому порученному делу", — говорит Юрий Свечников.

Хозяйство планирует заниматься высокомаржинальными зерновыми и техническими культурами. Здесь будут сеять лен, который дает неплохие урожаи в этой местности, а также возделывать пшеницу твердых сортов. По словам главы хозяйства, главное — бережно относиться к посевам и соблюдать технологию выращивания, тогда и результат будет соответствующим, а если кое-как посеять, то ничего не соберешь.

"Глава администрации Клявлинского района Иван Николаевич Соловьев приезжал посмотреть на наши всходы и остался доволен увиденным, — с гордостью сообщил Юрий Свечников. — Одна из проблем, которую предстоит решить, — браконьеры ездят на своих машинах по посевам, оставляя колеи. Будем бороться с этим, рассчитывая на поддержку местных властей и органов правопорядка".

Для успешной деятельности хозяйство располагает всем необходимым набором высокопроизводительной сельскохозяйственной техники импортного производства. Есть бороны, посевной комплекс гибридного типа, опрыскиватель "Туман-2М", три трактора марки "Бюллер", один из которых 535-й серии. Как пояснил глава хозяйства, это большой и мощный широкозахватный трактор, подобных в Самарской области нет — он один способен обрабатывать до 5 тыс. га пашни, а также необходимо подготовить молодые кадры для работы на этой технике.

Сейчас хозяйство сосредоточено на растениеводческой деятельности, а в будущем фермеры планируют заняться и животноводством — первые шаги намерены сделать уже в 2020 году.

"В Старых Соснах есть остатки животноводческой базы, — рассказала глава хозяйства. — Раньше там был молочный комплекс, который можно восстановить. Мы обратились к главе администрации поселения, он дал добро. Сейчас идет стадия оформления документации, заключения договоров, ведутся кадастровые работы. Вслед за этим мы приступим к восстановлению комплекса".

Юрий Свечников, глава фермерского хозяйства:

— Мы пришли на землю, которая не обрабатывалась два десятка лет. Брошенные угодья заросли деревьями и кустарником, и нам пришлось немало потрудиться, вырубая растительность, освобождая землю от различного мусора и камней. Освоение залежных земель — дело непростое. Эта тяжелая и трудоемкая работа требует серьезных усилий и применения техники. В прошлом году после того, как поля были очищены, землю обработали дискаторами, а уже текущей осенью применили гербициды сплошного действия. Операция дорогостоящая, но эффективная. Мы работаем на перспективу и видим, что в Клявлинском районе хорошие условия для развития сельского хозяйства. Планируем вводить остальные участки в оборот. Для этого у нас есть все необходимое, а главное — мы полны решимости превратить заброшенные земли в зону высокоэффективного растениеводства и высокой культуры земледелия.