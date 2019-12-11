Родители выбирают обучение детей в сельской школе

5 декабря на базе Центра "Точка роста" школы №2 Кинель-Черкасс прошло выездное заседание пресс-клуба газеты министерства образования и науки Самарской области "Образование - Самарский регион", посвященное практике реализации Национального проекта "Образование" на территории Отрадненского образовательного округа.

Представители системы образования, родительской общественности и ученического самоуправления обсуждали вопросы ресурсного обеспечения образовательной деятельности, преподавания по новым стандартам, сетевого взаимодействия, внеурочной деятельности, социокультурных мероприятий - все то новое и перспективное, что появилось на территории благодаря национальному проекту.

Как отметил Алексей Бондарь, и.о. начальника отдела организации образования Отрадненского управления министерства образования и науки Самарской области: "В 2019 году все учебные заведения округа включились в реализацию национальных проектов. В этом учебном году были открыты четыре "Точки роста": в школах №№ 1 и 2 Кинель-Черкасс и Кротовки, а также в Богатовской школе. В рамках региональной составляющей федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" были оборудованы для занятий по новым программам два кабинета технологии и один мини-технопарк "Квантум" в городе Отрадном. При финансовой поддержке органов местного самоуправления были отремонтированы помещения, созданы комфортные условия для детей. Начальный этап реализации программы задал алгоритм, по которому в 2020-2021 годах будут открыты еще десять "Точек роста".

О "Точках роста" подробнее рассказала Светлана Постникова, заместитель директора, руководитель центра "Точка роста" школы №2 Кинель-Черкасс: "На базе этих центров реализуются обновленные программы по предметам "Технология", "Информатика" и "Основы безопасности жизнедеятельности". Здесь реализуются новые курсы внеурочной деятельности по робототехнике, 3D-моделированию, "Азбуке безопасности", школьным масс-медиа. В "Точках роста" есть коворкинг-зона, где дети могут общаться и реализовывать любой проект, есть шахматная гостиная".

Алиса Сазонова, ученица и президент школьной республики "Содружество" школы №2: "На первом же занятии мы познакомились с оборудованием, которое помогает научиться правильно оказывать первую медицинскую помощь. У нас много предпрофильных курсов, где мы можем выбирать будущую профессию и испытать себя в разных направлениях. "Точка роста" позволяет нам собираться вместе. Сегодня мы проводили "Урок добра" для волонтеров. Смотрели фильм и вместе его обсуждали".

Пользу "Точек роста" для местного сообщества оценили прежде всего родители. "В центрах цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" организуется совместная деятельность родителей и детей. Я - мама двоих детей. У меня сын учится в среднем звене, растет будущая первоклассница. В нашей семье стоял вопрос о переезде в город, но с открытием "Точки роста", тех возможностей, которые мы получили, вопрос был решен. Моя дочь пойдет учиться в эту школу", - сказала Екатерина Блинова, представитель родительской общественности.