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Общество

В Тольятти на улице поймали потерявшуюся чернобурую лису

ТОЛЬЯТТИ. 15 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 15 декабря, по улицам Тольятти разгуливала чернобурая лиса. Фото и видео необычного обитателя улиц местные жители опубликовали в соцсети.

Фото: https://vk.com/avtomobilnaj_stolica

"Сегодня с утра жители Нового города могли заметить в своих дворах бегавшего черно-бурого лиса, который, к счастью, на людей не нападал и вообще вел себя очень миролюбиво. Но, приняв во внимание необычность происходящего, некоторые из очевидцев все же вызвали к красивому гостю специалистов из МЧС. На этом предновогоднее путешествие лисы завершилось. Ее очень аккуратно задержали и увезли от греха подальше", — сообщается в паблике "Тольятти".

Под постом один из комментаторов рассказал, что пойманный зверь домашний, просто во время прогулки он сорвался с поводка и убежал. Лис оказался чипирован, хозяева найдены и у них есть все документы на питомца. В скором времени он отправится домой.

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