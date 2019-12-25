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Сотрудники Куйбышевского НПЗ исполнили новогодние желания маленьких земляков

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Волшебником может стать каждый! — Так уже много лет считают на заводе и накануне Нового года в рамках акции "Ёлка желаний!" нефтепереработчики готовят подарки подопечным Центра социальной помощи семье и детям Куйбышевского района.

Фото: предоставлено АО "Куйбышевский НПЗ"

Заветные желания

В этом году с городской елки желаний заводчане сняли более 60 детских писем. В каждом — заветная мечта ребёнка. Чего хотят ребята? Чаще всего мечты незамысловатые: игрушки, настольные игры, краски, наборы для творчества. Но бывают желания и посерьезнее — комплект лыж, коньки, тюбинги. Дорогие подарки покупают целыми цехами и отделами.

"Акция "Елка желаний" позволяет войти сказке в дом к каждому ребенку, независимо от материального положения его родителей, — отмечает заведующая отделением срочных социальных услуг для детей и семей Куйбышевского подразделения Комплексного центра социального обслуживания населения Анастасия Касатикова.

Вместе пели и играли, и стихи читали

Новогодние утренники для детей всегда весело событие. Нарядные подопечные центра, конечно, читали стихи, исполняли песни и каждый получил долгожданный подарок.

Десятилетнему Жене Савельеву Дед Мороз вручил грузовик в комплекте с экскаватором. У мальчика неизлечимая болезнь, но он оптимист — мечтает стать программистом и купить себе много скоростных машин. "Женя находится на домашнем обучении, и очень рад всем праздникам — ведь это возможность пообщаться с другими детьми, получить заряд положительных эмоций", — говорит мама Наталья Савельева.

Восьмиклассница Лена Касухина, как и просила, получила взрослый подарок — сертификат магазина косметики и парфюмерии. После окончания школы Лена планирует стать учителем начальных классов, она очень любит детей.

Остались довольны подарками и малыши из многодетной семьи Меркуловых, каждому Дед Мороз вручил заветный пакет. "У меня пятеро внуков, и все живут со мной, — рассказала их бабушка. — Я очень рада, что их пожелания сегодня сбылись, я видела, как загорелись их глаза".

Детям, которые не смогли прийти на праздник, сотрудники КНПЗ обязательно привезут подарки домой.

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