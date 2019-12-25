"АКОМ" продлевает конкурс среди разработчиков прорывных технологий

13-14 февраля 2020 года в Тольятти на территории технопарка "Жигулевская долина" состоится II ежегодная международная научно-техническая конференция "Battery Innovation 2020". Организаторами конференции выступают АО "ГК АКОМ" и ООО "Аккумулятор инноваций".

К конференции приурочено проведение конкурса "Разработчик прорывных технологий химических источников тока". Прием конкурсных работ стартовал 1 сентября и по многочисленным просьбам участников будет продлен до 31 января 2020 года.

Напоминаем, что конкурс проводится по четырем научно-техническим направлениям:

— Новые разработки химических источников тока;

— Технология производства и сфера применения химических источников тока;

— Декарбонизация транспортных и энергетических решений;

— Переработка химических источников тока.

Предусмотрены две номинации: "Инновационные материалы в химических источниках тока" для фундаментальных научных разработок и "Технологические и конструкторские разработки: от науки к производству" — для научно-технических проектов прикладного характера.

Победители и призеры конкурса награждаются единовременной денежной премией, дипломом победителя и грамотами призеров конкурса

I место (2 победителя) — по 30 тыс. руб. каждому;

II место (2 победителя) — по 20 тыс. руб. каждому;

III место (2 победителя) — по 10 тыс. руб. каждому.

Участникам необходимо направить на электронный адрес: nacharovanv@akom.ru заявку, научно-технический проект и презентацию с пометкой в теме письма "Конкурс". За дополнительной информацией можно обратиться по телефону 8 (8482) 956-444 доб.0-1627. Более подробная информация о конкурсе размещена здесь.