В Самаре задержали нетрезвого водителя уборочной машины

В Ленинском районе Самары задержали нетрезвого водителя уборочной машины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

К инспекторам ДПС обратился мужчина, увидевший, что водитель уборочной машины грубо нарушает ПДД. Полицейские остановили транспорт и заметили у водителя признаки опьянения. Освидетельствование подтвердило, что 42-летний мужчина нетрезв.

Позже выяснилось, что ранее водителя уже привлекали к административной ответственности за пьяное вождение и лишили водительского удостоверения.

Теперь в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ ("Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию").