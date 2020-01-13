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Преступления Происшествия

В Самаре задержали нетрезвого водителя уборочной машины

САМАРА. 13 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Ленинском районе Самары задержали нетрезвого водителя уборочной машины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

К инспекторам ДПС обратился мужчина, увидевший, что водитель уборочной машины грубо нарушает ПДД. Полицейские остановили транспорт и заметили у водителя признаки опьянения. Освидетельствование подтвердило, что 42-летний мужчина нетрезв.

Позже выяснилось, что ранее водителя уже привлекали к административной ответственности за пьяное вождение и лишили водительского удостоверения.

Теперь в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ ("Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию").

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