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Общество

На территории Похвистневского района зафиксирован очаг бешенства

ПОХВИСТНЕВО. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Похвистневском районе возник первый в 2020 г. очаг бешенства на территории губернии, сообщает Управление Россельхознадзора по Самарской области.

Фото: Архив «ВН»

ГБУ СО "Самарская областная ветеринарная лаборатория" при исследовании мазков из головного мозга погибшей лисы, найденной на территории охотничьих угодий МОО ПРО "Охотников и рыболовов" в Похвистневском районе, обнаружен антиген вируса бешенства.

В настоящее время, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области ветеринарии, проводятся мероприятия по установлению карантина, а также принимаются все необходимые меры по ликвидацию очага бешенства и предупреждению распространения болезни.

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