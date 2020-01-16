На территории Похвистневского района зафиксирован очаг бешенства

В Похвистневском районе возник первый в 2020 г. очаг бешенства на территории губернии, сообщает Управление Россельхознадзора по Самарской области.

ГБУ СО "Самарская областная ветеринарная лаборатория" при исследовании мазков из головного мозга погибшей лисы, найденной на территории охотничьих угодий МОО ПРО "Охотников и рыболовов" в Похвистневском районе, обнаружен антиген вируса бешенства.

В настоящее время, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области ветеринарии, проводятся мероприятия по установлению карантина, а также принимаются все необходимые меры по ликвидацию очага бешенства и предупреждению распространения болезни.