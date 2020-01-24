Дмитрий Азаров и Вадим Михеев обсудили подготовку к муниципальным выборам

Глава Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с председателем областной избирательной комиссии Вадимом Михеевым, в ходе которой стороны обсудили подготовку к муниципальным выборам, запланированным 13 сентября 2020 года.

Напомним, в этом году жители региона будут выбирать депутатов городских дум, собраний сельских поселений и депутатских советов внутригородских районов. Выборы пройдут в Жигулевске, Кинеле, Октябрьске, Отрадном, Чапаевске, городских районах Самары, ряде поселений Алексеевского, Безенчукского, Богатовского, Большеглушицкого и других районов. Всего избирательная кампания состоится более чем в 300 территориальных делениях Самарской области.

Во время встречи глава региона подчеркнул: муниципальная власть - самая близкая к жителям территорий, и представлять ее должны люди, которые пользуются безусловным доверием граждан. От того, кто войдет в состав депутатского корпуса, во многом зависят реализация "на земле" национальных проектов и задач, обозначенных в послании президента страны Владимира Путина, решение вопросов, волнующих жителей конкретных территорий, благополучие области в целом.

Кроме того, Дмитрий Азаров отметил, что особое внимание необходимо уделить организационным вопросам в единый день голосования. "Должны быть обеспечены безопасность, доступность и прозрачность избирательного процесса", - отметил Дмитрий Азаров.

Вадим Михеев заверил главу региона, что облизбирком уже начал подготовительную работу, составлен план и определены ответственные лица: "Сейчас, в межвыборный период, активно продолжается работа по обучению членов участковых и территориальных избирательных комиссий, которым предстоит в этом году на высоком уровне провести муниципальные выборы".