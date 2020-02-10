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"Самаранефтегаз": курс на социальное партнерство продолжается

САМАРА. 10 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Самаранефтегаз" (дочернее общество ПАО "НК "Роснефть") активно взаимодействует с администрациями муниципальных районов и реализует различные проекты, направленные на социально-экономическое развитие городов и районов области. Ежегодно выделяются средства на ремонт и обеспечение материально-технической базы образовательных учреждений, сельских Домов культуры, строительство спортивных площадок и других социальных объектов.

Фото: фото предоставлено АО «Самаранефтегаз»

Продолжая добрую традицию социального партнерства, АО "Самаранефтегаз" уже выделило средства, на которые в этом году будет осуществлен ремонт школ и одного Дома культуры в селах Алакаевка, Покровка, Домашка, Сырейка и Малая Малышевка. Проведение ремонта на объектах уже начато и завершится к концу весны.

А в прошлом году в рамках развития социальной инфраструктуры муниципалитета был проведен капитальный ремонт в пяти школах и двух Домах культуры.

Сергей Колесник, глава муниципального района Кинельский отметил, что АО "Самаранефтегаз" — один из самых значимых социальных партнеров администрации, ведущих деятельность на территории района. По словам руководителя управления финансами администрации района Елены Борисовой, в прошлом году благодаря сотрудничеству с нефтедобывающим предприятием на значительные суммы были отремонтированы семь социальных объектов — школы и Дома культуры.

В прошлом году в селе Парфеновка были приведены в порядок сразу два объекта — Дом культуры и школа. По словам заведующей сельским Домом культуры Натальи Сидоренко, она не раз получала предписания Роспотребнодзора и МЧС о необходимости привести помещение в соответствие пожарным нормам. Здание давно нуждалось в капитальном ремонте. Теперь современный и просторный Дом культуры отвечает не только требованиям безопасности, но и стал значительно комфортнее. В зале поменяли старое освещение на светодиодное, обновили кресла и мебель в библиотеке, оборудовали санитарно-гигиеническое помещение. Но самое главное, что после сдачи объекта в октябре прошлого года в ДК потянулись сельчане. Если раньше концерты собирали редких гостей, то сейчас мероприятия проходят при полном зале.

Вторым объектом капитального ремонта в Парфеновке стала школа. Директор школы Валентина Козлова отметила, теперь дети из соседних поселений едут учиться с большей охотой.

Ремонт — процесс хлопотный: одного коснешься, другое потянется. В процессе ремонтных работ были решены все проблемные моменты, подрядчик шел навстречу, находил ресурсы. По словам директора учебного заведения, ремонтом остались довольны и родители, и дети, и педагоги. Были обновлены все кабинеты, а в кабинетах физики и химии, где обучение проходит с показом опытов, появились подиумы для лучшего обзора с любой парты класса. К холодному прибавилось и горячее водоснабжение. Сегодня здание отвечает всем нормам СанПиН и пожарным требованиям. И настрой на учебу у ребят совсем другой, заверили педагоги — просторно, уютно, комфортно. Для детей созданы все условия.

Комфортно теперь и в школе села Бобровка. В прошлом году ремонта потребовала крыша здания, которая дала течь. К началу учебного года ремонтная бригада успела завершить работы, и новый учебный год дети начали под надежной крышей.

АО "Самаранефтегаз", являясь крупнейшим налогоплательщиком региона, продолжает поддерживать социально значимые для области проекты и не только обеспечивает солидную и растущую прибавку в бюджеты всех уровней, но и подставляет свое крепкое плечо в решении многих социальных вопросов.

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