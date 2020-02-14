В Красноярском районе введен карантин из-за АЧС

В Красноярском районе введен карантин по африканской чуме свиней. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства Самарской области.

Ограничительные мероприятия будут действовать на территории земельного участка, расположенного по адресу: с. Новый Буян, ул. Рабочий поселок, 20. Первая угрожаемая зона установлена в границах 5 км от эпизоотического очага, вторая — в пределах 20 км. На время карантина указанную территорию нельзя посещать посторонним лицам, запрещается перемещение и перегруппировка животных, убой всех видов животных, реализация животных и продуктов убоя, а также кормов.

Ограничения будут действовать до завершения карантинных мероприятий.

Кроме того, из хозяйств в первой угрожаемой зоне (с. Новый Буян, пос. Рига, пос. Горьковский, д. Сергеевка) будет проведено изъятие животных и продуктов животноводства. В частности, у граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц изымут поголовье свиней всех половозрастных групп и продукты свиноводства.

Напомним, ранее Управление Россельхознадзора по Самарской области сообщало о гибели от АЧС пяти диких кабанов, содержавшихся в неволе на территории с. Новый Буян.