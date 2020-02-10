В Красноярском районе найдены кабаны, погибшие от АЧС

В Красноярском районе на территории с. Новый Буян погибли пять диких кабанов, содержащихся в условиях неволи, сообщает Управление Россельхознадзора по Самарской области. По результатам проведенных лабораторных исследований, у всех пяти павших животных был выявлен ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС).
"В настоящее время осуществляется купирование и ликвидация эпизоотического очага (сжигание трупов павших животных, дезинфекция места сжигания трупов, дезинфекционные мероприятия инфицированного объекта). В адрес губернатора Самарской области направлено представление о наложении ограничительных мероприятий в Красноярском районе", — уточняют в ведомстве.