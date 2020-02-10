В Красноярском районе найдены кабаны, погибшие от АЧС

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В Красноярском районе на территории с. Новый Буян погибли пять диких кабанов, содержащихся в условиях неволи, сообщает Управление Россельхознадзора по Самарской области. По результатам проведенных лабораторных исследований, у всех пяти павших животных был выявлен ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС).