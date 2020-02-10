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Общество

В Красноярском районе найдены кабаны, погибшие от АЧС

КРАСНЫЙ ЯР. 10 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Красноярском районе на территории с. Новый Буян погибли пять диких кабанов, содержащихся в условиях неволи, сообщает Управление Россельхознадзора по Самарской области. По результатам проведенных лабораторных исследований, у всех пяти павших животных был выявлен ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС).

"В настоящее время осуществляется купирование и ликвидация эпизоотического очага (сжигание трупов павших животных, дезинфекция места сжигания трупов, дезинфекционные мероприятия инфицированного объекта). В адрес губернатора Самарской области направлено представление о наложении ограничительных мероприятий в Красноярском районе", — уточняют в ведомстве.

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