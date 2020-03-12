Самарцы оценили возможности мобильной коммерции

Tele2 подвела итоги работы сегмента мобильной коммерции в 2019 году. Самыми популярными услугами у самарских пользователей сервисов стали покупки в Google Play, оплата штрафов, спортивные ставки, мобильные и денежные переводы и оплата сервисов знакомств.

Tele2 продолжает активно развивать направление мобильной коммерции: в 2019 году оператор подключил более 3000 интернет-магазинов, онлайн-игр и различных социальных сетей, в которых можно оплатить товары и услуги со счета телефона. В целом выручка компании в этом сегменте увеличилась в два раза. Наибольший рост оборота продемонстрировала Чувашия, где год к году этот показатель увеличился на 443%. Следом в рейтинге регионов расположились Свердловская область и Москва с результатом в 340% и 307% соответственно. В Самарской области рост оборота в сегменте составил 156%.

Число пользователей сервисов мобильной коммерции в Самарской области по итогам 2019 года выросло на 177%. По этому критерию регион уверенно лидирует не только в рейтинге регионов Приволжья, но и входит в топ-3 на уровне всей страны. Каждый пользователь сервисов в Самарской области в среднем тратит на оплату товаров и услуг с мобильного счета 565 рублей в месяц. Похожий показатель в регионах Приволжья демонстрирует республика Удмуртия, где средний чек зафиксирован в размере 527 руб. в месяц. Самыми популярными направлениями сервисов у самарцев стали покупки в Google Play, оплата штрафов, спортивные ставки, мобильные и денежные переводы и оплата сервисов знакомств.

Оператор также проанализировал, в каких регионах Приволжья быстрее растет количество операций в сегменте мобильной коммерции по сравнению с 2018 годом. Самым высоким этот показатель стал в Чувашии и составил 173%. Следом в рейтинге расположилась Самарская область с показателем 165%. Тройку лидеров замыкает Марий Эл, где прирост составил 152%.

Илларион Яловенко, директор департамента по финансовым сервисам Tele2:

"С момента запуска коммуникационной платформы "Другие правила" в 2017 году Tele2 существенно расширила линейку финансовых сервисов. Нас выбирает все больше клиентов в том числе благодаря комфортным и разнообразным услугам в сегменте мобильной коммерции. Так, мы запустили площадку для онлайн-инвестирования. Клиенты могут совершать покупки паев с минимальных сумм и получать денежный бонус от Tele2 за свои вложения. Кроме этого, мы увеличили число банковских продуктов. Абоненты могут заказать на сайте карту "Совесть" и получить месяц увеличенной рассрочки у всех партнеров, а при оформлении карты "Яндекс. Деньги" — дополнительные бонусы и баллы. Сегодня Tele2 занимает лидирующие позиции на рынке мобильной коммерции. Компания гибко подходит к потребностям своих клиентов. В 2019 году мы сделали более удобными условия финансовых операций и добились успехов в конверсии. Рост оборота в мобильной коммерции ярко показывает успешность выбранной стратегии".