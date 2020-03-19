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Общество

В Алексеевском районе выявлен новый очаг бешенства

АЛЕКСЕЕВКА. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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На территории Алексеевского района Самарской губернии выявлен новый очаг бешенства, сообщает Управление Россельхознадзора по Самарской области.

ГБУ СО "Самарская областная ветеринарная лаборатория",при исследовании головного мозга погибшего кота, принадлежащего гражданке проживающей в с. Патровка Алексеевского района, обнаружен антиген вируса бешенства.

В настоящее время в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области ветеринарии проводятся мероприятия по установлению карантина, а также все необходимые мероприятия, направленные на предупреждение распространения и ликвидацию очага бешенства.

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