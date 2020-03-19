В Алексеевском районе выявлен новый очаг бешенства

На территории Алексеевского района Самарской губернии выявлен новый очаг бешенства, сообщает Управление Россельхознадзора по Самарской области.

ГБУ СО "Самарская областная ветеринарная лаборатория",при исследовании головного мозга погибшего кота, принадлежащего гражданке проживающей в с. Патровка Алексеевского района, обнаружен антиген вируса бешенства.

В настоящее время в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области ветеринарии проводятся мероприятия по установлению карантина, а также все необходимые мероприятия, направленные на предупреждение распространения и ликвидацию очага бешенства.