В Самаре временно ограничат работу МФЦ

В Самарской области из-за превышения эпидемического порога по заболеваемости ОРВИ и гриппом, а также в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции (COVID-19) с 23 марта вводят временные ограничения в работе МФЦ.

Прием заявителей будут вести только по предварительной записи с использованием портала МФЦ Самарской области, сайта МФЦ Самары, мобильного приложения "МФЦ Самарской области", доступного для скачивания в Google Play и в App Store, а также по телефону контакт-центра 8(846) 205-77-48.

С режимом работы офисов МФЦ можно ознакомиться на портале МФЦ СО и сайте МФЦ Самары.