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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров: "Въезд в Самару не закрыт"

САМАРА. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своем аккаунте в инстаграм ответил на вопросы жителей региона о том, закрыт ли въезд в Самару. Он подчеркнул, что въезд в город не перекрыт.

"Сотрудники ГИБДД останавливают водителей и рассказывают об ограничительных мерах, которые действуют в регионе. После этого машины проезжают в город, если есть необходимость", - пишет Дмитрий Азаров, поясняя, что под необходимостью имеются в виду посещение медучреждения или пожилых родителей, закупка товаров первой необходимости.

"Тем, кто едет погулять, рекомендуют оставаться дома. Повторяю и я - оставайтесь дома, проведите время с родными и близкими!" - подчеркнул Дмитрий Азаров в своем сообщении.

Напомним, пробки на въездах в Самару начали образовываться утром 1 апреля после введенных накануне дополнительных ограничений и режима самоизоляции для граждан. Так, сообщалось, что сотрудники ГИБДД на въездах проверяют у автолюбителей пропуска от работодателей, а тем, у кого их нет, рекомендуют вернуться домой.

По состоянию на 1 апреля в Самарской области зафиксировано 15 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе у двоих детей. Два человека уже выздоровели.

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