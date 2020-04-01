В среду, 1 апреля, на въездах в Самару начали собираться пробки из автомобилей. Сотрудники ГИБДД проверяют у автолюбителей пропуска от работодателей, а тем, кто их не имеет, рекомендуют вернуться домой, проверяют прописку и записывают данные в журнал.

Проблемы со въездом в город в настоящее время, согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки" и постам автолюбителей в соцсетях, сейчас наблюдаются возле поста ДПС на Южном шоссе, на Московском шоссе возле ТЦ "Мега", в Смышляевке и на Кировском мосту, а также в районе моста на ул. Главной.

На выезд из города дороги свободны. Пробки в Самаре оцениваются в два балла.

Напомним, ранее появилась информация, что с 1 апреля в связи с введением дополнительных мер предосторожности из-за распространения коронавируса, сотрудники ГИБДД будут останавливать все автомобили и уточнять, куда именно направляется водитель.