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Общество

С 1 апреля сотрудники ГИБДД будут останавливать весь транспорт и выяснять, куда едут водители

САМАРА. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Со среды, 1 апреля, сотрудниками ГИБДД будет осуществляться полная остановка транспорта в Самарской области, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Инспекторы будут уточнять, куда едет водитель и если его поездка не обоснована необходимостью, то есть работой или какими-то неотложными нуждами, ему будут вежливо напоминать о введенных дополнительных меры предосторожности в связи с угрозой распространения коронавируса и рекомендовать оставаться дома.

По предварительным данным источников Волга Ньюс, задерживать кого-либо из водителей за нарушение режима самоизоляции не планируется.

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