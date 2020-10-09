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Образование Общество

Стартовала образовательная программа "Школа управления рисками ВТБ" для студентов СГЭУ

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сегодня, 9 октября, Самарский государственный экономический университет запустил новую образовательную программу, реализуемую совместно с бизнес-партнером. ВТБ открывает для студентов СГЭУ "Школу управления рисками ВТБ". Студенты смогут бесплатно заниматься по этой программе.

Фото: Фото предоставлено СГЭУ

"Школа управления рисками ВТБ" построена по аналогии со всемирно известными и признанными в профессиональном сообществе программами FRM и CFA по подготовке финансовых аналитиков и специалистов в области количественных финансов.

"Для того чтобы студент получил сертификат о сдаче этих программ, он должен освоить много обязательной теории, которая носит не всегда прикладной характер. Наша программа имеет практическую направленность", — говорит член правления банка "ВТБ" Максим Кондратенко.

По словам ректора СГЭУ Светланы Ашмариной, потенциал и возможности сотрудничества университета и банка безусловно нацелены на повышение конкурентоспособности выпускников СГЭУ на рынке труда. "Это не просто возможность для наших студентов получить практические знания в банковской сфере от лучших практиков, но и подтвердить их сертификатом о дополнительной профессиональной подготовке, проявить таланты и получить возможность трудоустройства в одном из ведущих банков страны", — резюмирует ректор СГЭУ.

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