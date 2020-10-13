Cельчанам Самарской области наравне с городскими жителями открыли доступ к цифровым услугам

В регионе проведена масштабная модернизация мобильный сети. Компания "МегаФон" с начала года запустила более 230 объектов связи 4G в 150 населенных пунктах региона. Теперь жители 22 районов области могут пользоваться мобильным интернетом на скорости от 20 Мбит/с.

Такие изменения позволили жителям небольших населенных пунктов получить доступ к Госуслугам, к другим социальным сайтам, электронным библиотекам, ТВ- и образовательным сервисам, общению в соцсетях, мессенджерах и пр.

"Мы откликнулись на обращения наших абонентов, чье здоровье, образование, доход, привычный жизненный уклад оказались в прямой зависимости от мобильного интернета, и ускорили темпы строительства и реконструкции сети. Связисты добавили оборудование 4G на уже существующие базовые станции, расширив покрытие, что позволило увеличить скорость передачи данных в 1,5–2 раза", — сообщил директор Самарского отделения компании "МегаФон" Максим Токаренко.

В число районов, где абоненты почувствовали улучшение связи вошли: Клявлинский, Хворостянский, Шигонский, Кинель-Черкасский, Безенчукский, Кинельский, Красноармейский, Большеглушицкий, Ставропольский, Волжский, Сергиевский, Приволжский, Сызранский, Кошкинский, Богатовский, Большечерниговский, Похвистневский, Красноярский, Нефтегорский, Шенталинский, Борский и Елховский.

Помимо малых населенных пунктов работы велись в 6 городах региона — Похвистнево, Новокуйбышевск, Чапаевск, Отрадный, Кинель и Жигулевск.

В Самаре модернизация оборудования была проведена на улицах Мяги, Самолетной, Блюхера, Фестивальной, в районе ГУВД, ТЦ "Вавилон" и "Эль Рио", пригородных поселках Спутник и Зубчаниновка.

Также, ориентируясь на обращение абонентов, которые в режиме изоляции нуждались в качественной связи, были построены и новые базовые станции. Объекты LTE появились в Кинель-Черкассах, Нефтегорске, Исаклах, Хворостянке, Авралях, Cызрани и районе Красная Глинка в Самаре.