Защитник Евгений Калабушкин продлил контракт с "Ладой"

Хоккейный клуб "Лада" заключил двусторонний контракт на два сезона с защитником Евгением Калабушкиным, сообщает пресс-служба автозаводцев.

За тольяттинскую команду Калабушкин выступает с сентября 2023 г. и в прошедшем регулярном чемпионате КХЛ защитник провел 50 матчей, набрав 4 (2+2) балла за результативность при среднем игровом времени 18:01.

В общей сложности в лиге 25-летний хоккеист принял участие в 95 встречах и заработал 9 (3+6) очков.