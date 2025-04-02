Защитник Евгений Калабушкин продлил контракт с "Ладой"

Хоккейный клуб "Лада" заключил двусторонний контракт на два сезона с защитником Евгением Калабушкиным, сообщает пресс-служба автозаводцев.
За тольяттинскую команду Калабушкин выступает с сентября 2023 г. и в прошедшем регулярном чемпионате КХЛ защитник провел 50 матчей, набрав 4 (2+2) балла за результативность при среднем игровом времени 18:01.
В общей сложности в лиге 25-летний хоккеист принял участие в 95 встречах и заработал 9 (3+6) очков.
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