На заседании облправительства приняты решения в поддержку многодетных семей, медиков и участников СВО

В среду, 2 апреля, состоялось заседание правительства Самарской области, которое провел по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева первый вице-губернатор - председатель правительства Михаил Смирнов. Помимо членов правительства, в заседании приняли участие главы муниципальных образований, представители Самарской губернской думы, органов правопорядка и надзорных органов. Заседание транслировалось в прямом эфире.

Региональный кабинет министров рассмотрел десять вопросов. Работа заседания началась с доклада министра здравоохранения Самарской области Андрея Орлова. Он отметил, что губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ранее дал ряд поручений по предоставлению дополнительных мер поддержки работникам отрасли здравоохранения. Это выплаты отдельным категориям медицинских работников (врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу и водителям автомобилей скорой помощи), единовременные специальные выплаты врачам, прибывшим на работу в города Сызрань и Тольятти, выплаты по компенсации расходов на ипотечный кредит молодым врачам, дополнительное обеспечение лекарственными препаратами населения с социально значимыми заболеваниями, меры по повышению доступности медицинской помощи для граждан (расширенный неонатальный скрининг, пренатальная (дородовая) диагностика, льготное лекарственное обеспечение). Кроме того, глава региона поручил расширить список льготников, получающих стоматологическую и офтальмологическую медицинскую помощь, включив в него ветеранов боевых действий, принимавших участие в специальной военной операции, не имеющих статус "военнослужащий". Напомним, по решению губернатора эти виды помощи предоставляются гражданам льготных категорий бесплатно.

Проект постановления правительства, представленный министром здравоохранения, гарантирует исполнение поручений губернатора.

"Думаю, не нужно дополнительно пояснять, насколько важно принятие этого постановления правительства. Оно направлено на поддержку медицинских работников и напрямую влияет на качество жизни людей", - прокомментировал Михаил Смирнов. Члены областного кабинета министров единогласно одобрили законопроект.

На заседании областного правительства утвердили новую редакцию Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Самарской области на 2025-й и последующие два года. Законопроект разработан с целью приведения его в соответствие с действующим законодательством, в частности, дополнен положениями о порядке оказания медицинской помощи ветеранам боевых действий - участникам специальной военной операции. Кроме того, пересчитан подушевой норматив финансирования программы за счет средств областного бюджета, скорректированы и дополнены нормативы объема и финансовых затрат на единицу объема оказания медицинской помощи с учетом потребностей жителей Самарской области.

Участники заседания рассмотрели проект постановления, разработанный в целях реализации региональной программы повышения рождаемости (федеральный проект "Многодетная семья" национального проекта "Семья"). Проект постановления предполагает комплекс дополнительных мер поддержки многодетных родителей. Это единовременная выплата при постановке на учет по беременности женщине, обучающейся очно (в размере 100 тыс. руб.), компенсации стоимости обучения в организациях среднего профессионального и высшего образования одного из детей многодетной семьи (50% стоимости обучения). Кроме того, предусмотрено создание в Самарской области пунктов проката предметов первой необходимости для новорожденных, которыми бесплатно смогут пользоваться многодетные семьи.

"Все указанные меры направлены на повышение рождаемости, достижение результатов нацпроекта "Семья", а также будут способствовать улучшению демографической ситуации в регионе", - отметила зампред областного правительства - министр социально-демографической и семейной политики Регина Воробьева.

Мероприятия будут финансироваться из федерального и областного бюджетов. Соответствующий проект постановления областное правительство также поддержало единогласно.

Решением правительства региона утверждено постановление о направлении средств областного бюджета на реконструкцию мемориального комплекса, посвященного 40-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., в парке им. В.И.Чапаева. Во время рабочей поездки в Чапаевск глава региона Вячеслав Федорищев обратил внимание на состояние монумента и поручил восстановить мемориальный объект. Как пояснил министр по региональной безопасности Евгений Московцев, отремонтируют основание и ступени монумента, заменят мраморные плиты, восстановят бронзовые фрески, чашу Вечного огня. Муниципалитет планирует провести все работы в текущем строительном сезоне.

Михаил Смирнов поручил главе муниципального образования тщательно следить за всеми этапами работ. "Реконструкция предстоит масштабная. Главное - сделать все качественно и надолго. Попрошу эту работу взять на особый контроль", - обратился руководитель регионального кабмина к главе Чапаевска.

В ходе заседания представили проект региональной программы Самарской области "100 объектов культурного наследия" на период до 2029 года. На территории региона, по данным на 1 апреля, расположено 59 ОКН федерального значения, 956 регионального и 477 выявленных, которые еще не включены в государственный реестр памятников культуры. Многие из них сегодня нуждаются в ремонте. В утвержденной стратегии развития Самарской области до 2030 г. есть целевой показатель, согласно которому за ближайшие пять лет необходимо привести в порядок не менее 53% ОКН - сейчас в удовлетворительном состоянии находятся 44% объектов. Всего отремонтировать и восстановить предстоит 100 ОКН.

"Региональную программу надо принять как некую базу для работы. Ждем предложений по дальнейшим конкретным шагам. Важно не только принять программу, но и сформировать инструменты и механизмы для того, чтобы объекты культурного наследия приобретали заслуженно достойный вид", - подчеркнул Михаил Смирнов.

В список сотни памятников истории и архитектуры включены такие знаковые для самарцев объекты, как городской драматический театр, больница Красного Креста, Дом промышленности, реальное училище, где получил образование Алексей Толстой, здание кумысолечебницы купца Постникова в Самаре, усадьба Орловых-Давыдовых в с. Усолье, часовня Люпова в национальном парке "Самарская Лука", особняк Чернухина на ул. Свердлова, 2 в Сызрани, комплекс зданий курорта "Серноводск".

В ходе заседания также рассмотрели реализацию новой программы "Земский работник культуры", которая начала действовать с января этого года по поручению президента РФ Владимира Путина. Проект позволяет получить миллион рублей специалистам, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, в село или малый город с населением до 50 тыс. человек. Особое внимание уделили двум важным моментам: во-первых, в программе могут участвовать специалисты любого возраста, во-вторых, выпускники этого года получат возможность вернуться работать в свои родные населенные пункты. Власти рассчитывают, что в этом году программа поможет привлечь в небольшие населенные пункты профессионалов в сфере культуры.