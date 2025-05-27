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Преступления Происшествия

Житель Тольятти позвал на помощь супругу, чтобы обокрасть стройку

ТОЛЬЯТТИ. 27 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Автозаводский районный суд Тольятти отправили уголовное дело 48-летнего мужчины, обвиняемого в краже. Об этом сообщает районная прокуратура.

По версии следствия, в 6:00 26 января 2025 г. он прогуливался по ул. Автостроителей и заметил недостроенное здание. Далее он зашел в соседний дом №59 и через чердак попал на стройку. Там он нашел и забрал себе две аккумуляторных дрели, штатив для лазерного уровня, шлифовальную угловую машинку, тепловую пушку, 55 м провода, две упаковки саморезов и проволоку. Все это мужчина вынес к подъезду. Вот только дальше нести украденное было слишком тяжело, поэтому он позвал на помощь супругу и заверил ее, что инструмент и стройматериалы ему отдали в счет долга. Добычу тольяттинец отвез к Автозаводскому рынку и продал незнакомцу за 5 тыс. рублей. При этом общая стоимость украденного составляла 25 тыс. рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

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Весёлая семейка🙂

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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